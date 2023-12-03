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سفينة حربية أميركية وسفن تجارية تتعرض لهجمات في البحر الأحمر

12/3/2023 2:20:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن سفينة حربية أميركية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجمات في البحر الأحمر، الأحد.
وقال البنتاغون: "نحن على علم بالتقارير المتعلقة بالهجمات على المدمرة الأميركية (يو إس إس كارني) وسفن تجارية في البحر الأحمر، وسنقدم المعلومات عندما تصبح متاحة".
ولم يحدد البنتاغون المكان الذي يعتقد أن النيران جاءت منه.
ويشير الإعلان الأميركي إلى تصعيد في سلسلة من الهجمات البحرية في الشرق الأوسط، المرتبطة بالتصعيد الإسرائيلي العنيف في قطاع غزة.
وكان الجيش البريطاني تحدث في وقت سابق عن هجوم بطائرة من دون طيار وانفجارات في البحر الأحمر، من دون الخوض في تفاصيل.
وشهد البحر الأحمر شن سلسلة من الهجمات الحوثية على سفن، فضلا عن إطلاق طائرات من دون طيار وصواريخ تستهدف إسرائيل، التي تشن حربا على قطاع غزة.

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