سفينة حربية أميركية وسفن تجارية تتعرض لهجمات في البحر الأحمر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن سفينة حربية أميركية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجمات في البحر الأحمر، الأحد.
وقال البنتاغون: "نحن على علم بالتقارير المتعلقة بالهجمات على المدمرة الأميركية (يو إس إس كارني) وسفن تجارية في البحر الأحمر، وسنقدم المعلومات عندما تصبح متاحة".
ولم يحدد البنتاغون المكان الذي يعتقد أن النيران جاءت منه.
ويشير الإعلان الأميركي إلى تصعيد في سلسلة من الهجمات البحرية في الشرق الأوسط، المرتبطة بالتصعيد الإسرائيلي العنيف في قطاع غزة.
وكان الجيش البريطاني تحدث في وقت سابق عن هجوم بطائرة من دون طيار وانفجارات في البحر الأحمر، من دون الخوض في تفاصيل.
وشهد البحر الأحمر شن سلسلة من الهجمات الحوثية على سفن، فضلا عن إطلاق طائرات من دون طيار وصواريخ تستهدف إسرائيل، التي تشن حربا على قطاع غزة.
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