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قطر تعلن عن كفالة 3 آلاف يتيم وعلاج 1500 جريح فلسطيني من غزة

12/3/2023 2:20:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الدوحة- أعلنت قطر، اليوم الأحد، عن مبادرة لعلاج 1500 جريح، وكفالة 3 آلاف يتيم من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن هذه المبادرة، تأتي بتوجيهات من أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وستتكفل قطر بنقل الجرحى ومرافقيهم بالتنسيق مع مصر، تمهيدا للعلاج في المستشفيات المحددة.
ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة، سيرت قطر 37 طائرة محملة بـ 1203 أطنان من المساعدات، تضمنت مواد غذائية وطبية ومستلزمات إيواء، بالإضافة إلى مستشفى ميداني وسيارات إسعاف. -(بترا)

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