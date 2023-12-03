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مع الوجهة نحو جنوب القطاع

12/3/2023 2:20:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إسرائيل هيوم






يوآف ليمور 3/12/2023
في إسرائيل يأملون بان استئناف الضغط العسكري على حماس في غزة سيدفع قدما بالاحتمال لتحرير مزيد من المخطوفين. ومع أن فريق الموساد اعيد من قطر لكن الاتصالات في هذا الشأن تتواصل كل الوقت بوساطة محافل دولية مختلفة.
ان القرار بإعادة رجال الموساد من قطر اتخذ إثر عدم التزام حماس بالمرحلة الأخيرة من الصيغة الاصلية وامتناعها عن تحرير عشر نساء اخريات يوم الجمعة. واقترحت المنظمة بتحرير عدد اقل من المخطوفات، في إسرائيل رفضوا، وفي اعقاب ذلك أوقفت المفاوضات رسميا واستؤنف القتال صباح. ومع ذلك جرت اتصالات غير مباشرة في نهاية الأسبوع أيضا ويحتمل أن في الأيام القريبة القادمة ستطرح اقتراحات لمخطط جديد. في إسرائيل اوضحوا بانهم سيصرون على استكمال الصيغة الاصلية - أي تحرير كل النساء والأطفال – قبل أن تبدأ مفاوضات على تحرير أصناف أخرى من المخطوفين.
أعربت عائلات المخطوفين عن تخوفها من ان وقف المفاوضات واستئناف القتال سيزيد الخطر على حياة اعزائها. اما في القيادة السياسية – الأمنية فقالوا امس ان الضغط العسكري على حماس يفترض أن يخلق "ظروفا افضل لتحرير المخطوفين". هذا صحيح بشرط أن يبقى كل الوقت اتصال بصري بين الهدفين الاعلوين للمعركة: تحرير المخطوفين واسقاط حماس. وقدر مصدر رفيع المستوى امس بانه اذا ما طرح على الحكومة مخطط جدي جديد فانها ستقره كما اقرت المخطط السابق حتى وان كان سيوقف القتال مرة أخرى لزمن ما.
حتى الان اعيد من غزة 115 مخطوفا. 84 امرأة وطفلا حررتهم حماس كجزء من المخطط و 5 تحرروا قبل ذلك (4 من حماس والمجندة اوري مجيدش التي حررت في عملية قام بها الشاباك). إضافة لذلك تحرر 26 عاملا اجنبيا من تايلند والفلبين. في المرحلة التالية ستطلب إسرائيل تحرير المخطوفين المسنين وكذا الآباء الذين تبقوا في الاسر بعد ان تحرر ابناؤهم.
من استجواب المخطوفين المحررين تراكمت في إسرائيل معلومات كثيرة عن وضع ومكان تواجد بعض المخطوفين، بمن فيهم أولئك الذين لم تكن معلومات عنهم. وهكذا أتيح ان يتقرر بشكل مؤكد موت ستة مخطوفين تحتجز جثامينهم في القطاع: عوفرا كيدار، غي ايلوز، آريه زلمنوبتش، الياهو مرغليت، مايا غورن ورونين آنجل. إضافة الى ذلك قضى الجيش استنادا الى ادلة جمعت في الميدان بموت العقيد آساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي في قطاع غزة الذي قتل في 7 أكتوبر واختطفت جثته الى غزة. في الأسبوع الماضي قضى الجيش بموت مقاتلي غرفة عمليات حمامي، الذي هو قائد اللواء الثالث الذي فقده الجيش في السبت الأسود، الى جانب قائد لواء الناحل العقيد يونتان شتاينبرغ وقائد الوحدة متعددة الابعاد العقيد روعي ليفي.
واستؤنف القتال في غزة في جبهتين اساسيتين الأولى في مدينة غزة نفسها حيث يعمل الجيش في احياء لم تعالج قبل وقف النار، وعلى رأسها الشجاعية وجباليا. في هذين الحيين تتركز ضد بعض الكتائب الأقوى لحماس، والتي من المعقول ان تكون تعززت جدا الأسبوع المنصرم.
بالتوازي، شدد الجيش عملياته في خانيونس التي منها حسب التقديرات يقود يحيى السنوار المعركة. في نهاية الأسبوع اكتفى الجيش بغارات من الجو ضد اهداف في المدينة، لكن المعقول ان تضاف اليها خطوة برية. الخطوة في جنوب القطاع ستكون باعثة على التحدي ليس فقط لانه تتركز فيها قوات قوية من حماس بل في ضوء وجود نحو مليون لاجئ في المنطقة والمطالبة الأميركية بالامتناع عن معركة عنيفة تزيد الازمة الإنسانية.
في الجيش الإسرائيلي قدروا في نهاية الأسبوع انه سيكون ممكنا انهاء المرحلة الأولى من المعركة في شمال القطاع في غضون نحو عشرة أيام. اما الخطوة الجنوبية فستتطلب زمنا أطول، لكن انهاء الخطوة الشمالية ستتيح توجيه قوات أخرى الى الاعمال في الجبهات الأخرى. ومع ذلك فالاعمال في شمال القطاع ستستمر في المستقبل أيضا لكن في صيغة مختلفة من الاقتحامات. بالتوازي يعتزم الجيش الإبقاء على مجال امني غربي الجدار يشكل فاصلا بين البلدات الإسرائيلية والأراضي الفلسطينية.
وأدى استئناف المعركة في غزة على الفور الى استئناف القتال في الشمال أيضا. هنا أيضا، واصل الجيش نمط الاعمال التي كانت حتى الهدنة واساسها جباية ثمن من حزب الله. في نهاية الأسبوع هوجمت بضع ذخائر للمنظمة في جنوب لبنان وفي غارة نسبت لسلاح الجو في سورية أصيب مبنى لحزب الله كان يتواجد فيه مستشارون للحر الثوري الإيراني.
قدرت محافل مختلفة في الاسابيع الأخيرة بان الامكانية لتوسيع المعركة في الشمال ازدادت جدا، واساسا في ضوء انعدام حل محتمل يضمن ابعاد قوات الرضوان عن الحدود الشمالية. صحيح ان الولايات المتحدة تعمل من خلف الكواليس لتحقيق حل سياسي للمسألة لكن تبدو ان الاحتمالات لذلك متدنية جدا.


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