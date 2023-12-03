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316 شهيدا خلال 24 ساعة في غزة.. والمئات تحت الأنقاض

12/3/2023 2:20:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة إنه "أحصى 316 شهيدا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث ارتكب جيش الاحتلال 23 مجزرة".
وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أنه "لا يزال مئات الشهداء تحت الأنقاض جراء مجازر الاحتلال الأخيرة".
وكانت وزارة الصحة في غزة، أعلنت في وقت سابق من اليوم أن "عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 15 ألفا و523 شهيدا، في حين بلغ عدد المصابين 41 ألفا و316، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أغلبهم من الأطفال والنساء".
وأضافت أن "مجزرة جديدة ارتكتبها قوات الاحتلال اليوم في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة".
وأفاد مراسلنا بسقوط شهداء وعشرات الجرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة "الهمص" في مخيم "يبنا" برفح جنوب قطاع غزة.
وأكّد مراسلنا، سقوط عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال مربعا سكنيا في حي الجنينة برفح.
وصباح يوم الجمعة الماضي، انتهت هدنة مؤقتة في قطاع غزة، أنجزت بوساطة قطرية مصرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
ومنذ الـ7 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي بمساندة الولايات المتحدة حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

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