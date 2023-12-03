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السقاف: إجراءات للسير بالمشاريع المتأخرة بالبحر الميت

12/3/2023 2:20:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة






في الوقت الذي ما يزال فيه 10 مستثمرين وقعوا عقودا لإنشاء مشاريع في منطقة البحر الميت التنموية يتخلفون عن تنفيذها منذ سنوات، أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف أن الوزارة سوف تراجع الوضع القائم للمشاريع والعقود التي تم توقيعها مع المستثمرين ولم يتم إنجازها.
وهذه المراجعة بحسب السقاف، هي جزء من خطة متكاملة تعدها الوزارة للنهوض بمنطقة البحر الميت التنموية لجذب المزيد من الاستثمارات والاستفادة من ميزتها التنافسية عالميا.
ويشار إلى أن الاتفاقيات الموقعة مع المستثمرين تتراوح بين 700 ألف ومليار دولار، تم توقيعها قبل سنوات، إلا أن أحدا منهم لم يباشر فيها، تشمل مجالات الفنادق والسياحة والمنتجعات الطبية والعلاجية.
وقالت السقاف لـ"الغد" إن "الوزارة تعد الخطة من خلال شركة المجموعة الأردنية للمناطق التنموية والحرة المسؤولة عن تطوير منطقة البحر الميت إذ ستتضمن الخطة ايضا برامج واضحة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة وجعلها اكثر جاذبية للمستثمرين".
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اجتماع، عقد في قصر الحسينية الاسبوع الماضي لمتابعة سير تنفيذ خطة عمل منطقة البحر الميت التنموية، أهمية تشجيع الفرص الاستثمارية وتحفيز القطاعات المختلفة بما فيها القطاع السياحي لإقامة الاستثمارات في المنطقة، التي تتمتع بمقومات تجعلها بيئة جاذبة.
يشار الى ان المخطط الشمولي لمنطقة البحر الميت التنموية الذي تم اطلاقه العام 2009 يتمحور حول إيجاد سلسلة من 12 منطقة استثمارية ذات مراكز يرتبط حجمها بحجم المنطقة التي تتوسطها مع الحفاظ على المميزات الطبيعية والاقتصادية الخاصة بتلك المنطقة.
وأشارت السقاف الى ان الخطة تتضمن آليات واضحة لتسريع تنفيذ المشاريع المتأخرة، والتفاعل مع المستثمرين من خلال مراجعة الوضع القائم للمشاريع والعقود التي تم توقيعها مع المستثمرين ولم يتم انجازها.
واكدت السقاف أن الاستثمارات المقامة بالمنطقة ما تزال متواضعة وبحاجة الى مزيد من التنوع وبما يحافظ على الميزة التنافسية للمنطقة، مؤكدة حرص الوزارة على التواصل الدائم مع جميع المستثمرين المحليين والاجانب وحل اي عقبات تواجه استثمارتهم بالمملكة.
وشددت السقاف على حرص وزارة الاستثمار على تنفيذ مضامين رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي الحكومي لها لتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار من خلال المزايا والحوافز المتعددة التي نص عليها القانون، مشيرة الى حرص الوزارة جذب المزيد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية والتي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف محافظات المملكة وبما يسهم في محاربة مشكلتي الفقر والبطالة.
ولفتت الى أن الوزارة قامت برفد الشركة بخبراء ومهندسين لهم علاقة بملف التطوير وجذب الاستثمارات بهذه المنطقة، مؤكدة أن قانون البيئة الاستثمارية يمنح كامل الصلاحيات للجهة المطور بالمنطقة فيما يعطي الوزارة بالوقت نفسه الرقابة واتخاذ اي اجراءات بحق اي مطور ولا يلتزم بتنفيذ خطة التطوير والنهوض بالمنطقة.
ورصدت شركة مجموعة المناطق الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية ضمن مشروع قانون الموزانة للعام المقبل 1.1 مليون دينار لغايات استكمال تطوير الشاطئ الشرقي لمنطقة البحر الميت بالاضافة الى 400 الف دينار تحت بند الخدمات العامة بالمنطقة و75 ألف دينار لغايات تسويق وترويج المناطق التنموية.
وبلغ حجم الاستثمارات القائمة والمتعاقد والمتوافق عليها في منطقة البحر الميت التنموية، حتى نهاية العام الماضي قرابة 724 مليون دينار وفق ارقام وبيانات رسمية.
وتبعد منطقة البحر الميت التنموية نحو 55 كم عن العاصمة عمان وتمتد المنطقة على حوالي 40 كم مربع على شواطئ الساحلين الشمالي والشرقي للبحر الميت وتحيط بها الجبال والتضاريس المنحدرة إلى شرق وادي نهر الأردن إلى الشمال.
يشار إلى أن شركة مجموعة المناطق الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية تعتبر مطوراً رئيسيا للمناطق التنموية (منطقة البحر الميت التنموية، ومنطقة عجلون-الصوان) التي تعود ملكيتهما للحكومة الأردنية وذلك تحقيقاً لجملة من الأهداف وضع المناطق التنموية ضمن مخطط شمولي موحد والسماح لمطور واحد أو أكثر بالمساهمة في تنمية السياحة والبنية التحتية المتعلقة بالمجتمع المحلي إضافة إلى ايجاد بيئة أعمال مبسطة وميسرة للمستثمرين وأصحاب الأعمال وتعزيز الخبرات السياحية الشاملة.

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