معضلة خان يونس

MENAFN - Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت

يديعوت أحرونوت

ناحوم برنياع 3/12/2023



أرادت حماس أن تقفز عن بقية من بقي في الاسر وان تتوجه الى صفقة مسنين ومرضى مقابل مسنين ومرضى. مسنونا ومرضانا هم مواطنون قدامى، معظمهم من كيبوتسات الغلاف؛ مسنوهم ومرضاهم حكم عليهم بالمؤبد. مسنونا ومرضانا يوجدون في ظروف تعرض حياتهم للخطر؛ مسنوهم ومرضاهم يعالجون في مصلحة السجون. يحتمل أن يكون قرار حماس خرق المسيرة المتفق عليها والوصول الى المسنين قبل الموعد المخطط له نبع من الضغط الذي يمارسه السجناء الكبار على المنظمة.

فقرر الجانب الإسرائيلي ان يثبت لحماس بانه غير قابل للابتزاز. آمل أن يكون العقل وحده عمل هنا وليس الغرور.

يعرض استئناف النار على المستوى السياسي سلسلة من المعاقل: أصعبها يتعلق بالمخطوفين. فرحة الـ 114 مخطوفا الذين تحرروا مخلوطة بقلق متزايد على الـ 136 المتبقين، معظمهم على قيد الحياة، بعضهم قتلة. في خان يونس ومحيطها يتواجد معظم قادة حماس وعلى ما يبدو أيضا معظم المخطوفين. حتى لو لم تعلن حماس عن ذلك فإن المخطوفين المتبقين في غزة هم درع بشري. كلما ركزت اعمال القصف من الجو ومن البر على هذه المنطقة زاد الخطر في ان يصاب المخطوفون. شهادات المخطوفات اللواتي تحررن تعزز القلق. وسيشتد الخطر بالطبع بأضعاف ما ان تبدأ الخطوة البرية. الاكتظاظ من شأنه ان يكلف أيضا إصابات بالمقاتلين.

في واقع الحال يوجد هنا انذار مزدوج. الأول، انذار إسرائيل لحماس. طالما كان سلاح الجو يقصف خان يونس يمكن وقف العملية والعودة الى المفاوضات ووقف النار. اما في اللحظة التي ستدخل فيها الدبابات الى المنطقة فسيكون صعبا جدا العودة الى الوراء. الثاني، انذار الجيش الإسرائيلي لكابينت الحرب: في اللحظة التي يصدر فيها الكابينت ضوءا اخضر لعملية برية سيكون من الصعب جدا على الجيش الإسرائيلي أن يتوقف.

يدخل الجيش الإسرائيلي الى خان يونس دون خطة لليوم التالي. هذا جيد ربما لعملية ثأر، وليس لخطوة تستهدف خدمة استراتيجية. هو يدخل الى منطقة مليئة بالنازحين من شمالي القطاع، معوزي البيت، معوزي المأوى. اليهم يضاف سكان من خان يونس تدعوهم منشورات الجيش الإسرائيلي للانتقال جنوبا، نحو رفح. المعطيات التي تنشرها الأمم المتحدة كل يوم تشير الى خطر متزايد من الأوبئة والكارثة الإنسانية. (في فريق مستشاري غالنت مقتنعون بان التحذيرات مبالغ فيها).

أحد الدروس من الأسابيع الثمانية الأولى من القتال هو انه ليس من السهل تطهير مناطق غزة من المقاتلين. 57 يوما مرت وما تزال الشجاعية تقاتل، وجيوب المقاومة توجد أيضا في احياء أخرى. الساعة تدق، وذلك بسبب الضغط الأميركي، وبسبب وضع السكان أيضا. مشكوك ان يكون لإسرائيل اكثر من أسبوعين؛ مشكوك ان يكون ممكنا في أسبوعين تحقيق الأهداف الواسعة التي أعلنت عنها القيادة السياسية في بداية الحرب.

حماس يجب أن تتلقى ضربة تنزع منها قدراتها – على هذا لا جدال. الجيش الإسرائيلي لا يمكنه أن يقفز عن معقل المنظمة في خان يونس. لكن لن يكون هنا نصر: من الأفضل تخفيض مستوى التوقعات والتوجه بأسرع ما يمكن الى مسيرة الاشفاء والترميم، واولا وقبل كل شيء لاعادة المخطوفين.

في الجبهة الشمالية نشأ احتمال ما للاتفاق، بوساطة الأميركيين والفرنسيين. فالحكومة اللبنانية سترشى بمال دولي وحزب الله سيوافق مقابل ما يسميه وزراء في إسرائيل "قرار 1701 خفيف" – صيغة مقلصة لقرار مجلس الامن الذي انهى حرب لبنان الثانية. حزب الله يوافق ظاهرا على سحب قوة الرضوان الى ما وراء الليطاني. ولن يعيد بناء أبراج الرصد والاستحكامات التي دمرها الجيش الإسرائيلي على الحدود (غالنت يطالب أيضا باستئناف طلعات سلاح الجو في سماء لبنان). تفيد التجربة بان هذه تسوية ستخترق، بعد اشهر او سنين، لكنها ستتيح للسكان بالعودة الى بيوتهم.

ما يؤدي بنا الى جبهة ثالثة، توجد في هذه اللحظة في هوامش جدول الاعمال: الجبهة الحوثية. الحوثيون يحكمون معظم أجزاء اليمن. هو فرع لإيران. منذ بداية الحرب وهم يطلقون الصواريخ والمسيرات نحو ايلات. كما انهم صادروا سفينة شحن تعود لشركة بمليكة رامي اونجر الإسرائيلي، ويهددون بمصادرة سفن أخرى.

قبل بضعة أيام سمعت انفجارات شديدة في مخازن الذخيرة لديهم، قرب صنعاء. لا فكرة لدي من يقف هذا الفعل. لكن لو كانت إسرائيل مشاركة به لكان يعتبر كنوع من الإشارة. قبل الانفجار نشر الحوثيون أفلاما تعرض زيارات شخصيات هامة للسفينة التي زينت باعلام اليمن وفلسطين. نموذج كرتوني للسفينة اجرى رحلات استعراضية في شوارع صنعاء. بعد الانفجار استضافوا في السفينة وفدا من حزب الله وسارعوا الى نشر هذا الفيلم أيضا. اذا كانت إشارة فهي لم تكن كافية.

صديق لي اكتشف في ارجاء الانترنت تفاصيل أخيرة عن سفينة شحن إيرانية تدعى "بهشاد" كان يفترض أن تصل الى قناة السويس في 19 تشرين الثاني لكنها بقيت لسبب ما في البحر الأحمر قبالة اليمن. يقال إنها بعمر 24 سنة، طولها 174 مترا، قيمتها تقدر بـ 5.1 مليون دولار. المعطيات لا تقول كثيرا. لعلها سفينة عادية القت بمحرك؛ لعلها سفينة عسكرية مهمتها تشخيص سفن معنية إيران وفروعها بمهاجمتها ومصادرتها. خبايا أساليب إيران.