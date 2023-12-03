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ما التحديات المتربصة بالاقتصاد الوطني خلال العام المقبل؟

12/3/2023 2:20:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبد الرحمن الخوالدة






على مدار السنوات الماضية ظل الاقتصاد الأردني يواجه مشكلات كبرى غذتها أزمات وتوترات جيوسياسية في الإقليم والعالم ما كبح في كثير من الأحيان طموحاته نحو تحقيق نمو مستدام.
ومع قرب دخول العام الجديد، الذي يحل على وقع مستجد العدوان الصهيوني الغاشم على غزة، تطفو على السطح تساؤلات عدة حول أبرز التحديات التي تنتظر الاقتصاد الوطني خلال العام الجديد وكيف يمكن التعامل معها ومعالجتها؟
ويرى خبراء اقتصاديون أن أبرز التحديات التي ستواجه الاقتصاد الأردني العام المقبل تتمثل في تحدي استمرار تواضع معدلات النمو الاقتصادي والاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تحدي ارتفاع كلفة المنتج الاقتصادي المحلي والذي يحد من قدرة القطاعات الإنتاجية على التوسع والمنافسة وزيادة الفرص التصديرية التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي.
ويضاف إلى ذلك استمرار تحديات ارتفاع معدلات البطالة ونسب الفقر والمديونية العامة إلى جانب التحديات الجديدة لقطاعي المياه والطاقة، وتحدي تراجع الإيرادات العامة والنشاط السياحي التي ستفرضها تداعيات العدوان الصهيوني على غزة.
ولمعالجة هذه التحديات والتقليل من حدة تأثيرها على الاقتصاد الوطني طالب الخبراء بضرورة انتهاج سياسات اقتصادية جديدة وواقعية، إضافة إلى المضي بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف في الأساس معالجة أغلب هذه التحديات، إلى جانب وجوب التوجه إلى الشراكة الحقيقية بين القطاعين الخاص والعام.
كما طالب الخبراء بأهمية التوجه إلى دعم الطاقة النظيفة وتوسعة استخدامها للحد من كلف الطاقة على القطاعات الإنتاجية، إضافة إلى إقامة السكك الحديد للتغلب على تحدي ارتفاع أسعار الشحن وأجور النقل، إلى جانب الإسراع في إصلاح القطاع المالي ومعالجة مشكلات المالية العامة، فضلا عن إعادة النظر بالسياسات التي تنتهجها الحكومة في مجال العمل والتشغيل ولا سيما الخاصة بالأجور.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد عوض "التحدي الأكبر الذي سيواجه الاقتصاد الأردني خلال العام المقبل يكمن في استمرار الضغط على معدلات النمو الاقتصادي، التي ستبقى متواضعة إلى حد ما وأقل من المأمول، وهذا ما توقعته الحكومة في تقديراتها للموازنة العامة لعام 2024 والذي قدرت فيه معدل النمو بـ 2.7 % وهو أقل من المستهدف في رؤية التحديث الاقتصادي والمقدر بمعدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمتوسط 5.6 % بين الأعوام 2023 و2033".
وأشار عوض إلى أن الظروف الراهنة التي تعيشها المنطقة، ستلقي بآثار سلبية على تدفق الاستثمارات إلى الأردن ويقلل من فرص استقطابها للاستثمارات ما سيضغط بدوره على معدلات النمو الاقتصادي، ما يعني بالضرورة استمرارا لعدة مشكلات وتحديات أخرى تواجه الاقتصاد المحلي ومنها نسب البطالة المرتفعة وتزايد مستويات الفقر.
وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية نمت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق الأردني بشكل كبير خلال 9 أشهر من العام الحالي بعد إجراء الحكومة مجموعة من الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في المملكة وفي مقدمتها قانون البيئة الاسثتمارية الجديد.
وارتفع حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 34 % ليصل إلى 878.5 مليون دينار مقارنة بـ 656.9 مليون دينار خلال ذات الفترة من عام 2022.
وبهدف الحد من تأثير هذا التحدي على الاقتصاد الوطني وانعكاسه على مؤشراته دعا عوض إلى ضرورة دعم الحكومة الاستثمارات الداخلية والتوجه إلى الشراكة الحقيقية بين القطاعين الخاص والعام، إضافة إلى تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المحليين لاستثمار قطاعي الطاقة والمياه، إلى جانب توجيه مخصصات النفقات الرأسمالية نحو مشاريع تشغيلية وإنتاجية حقيقية.
كما دعا إلى وجوب إعادة النظر بالسياسات التي تنتهجها الحكومة في مجال العمل والتشغيل ولا سيما الخاصة بالأجور.
من جانبه اعتبر المختص بالاقتصاد السياسي زيان زوانة أن العدوان الصهيوني على غزة فرض تحديات جديدة على "طاولة الاقتصاد الوطني" خلال العام القادم ولا سيما في ملفي المياه والطاقة إذ يجد الأردن نفسه مضطرا للبحث عن خيارات جديدة لاستدامة تدفقهما وضمان تأمينها، داعيا في هذا السياق إلى ضرورة الاعتماد على الذات والاستجابة السريعة من الحكومة لدعوة جلالة الملك عبدالله الثاني بتسريع العمل في مشروع الناقل الوطني الذي أصبح ـولوية وطنية عليا بعد اعلان الحكومة تعليق اتفاقية المياه مع الاحتلال.
وكان الأردن قد أعلن منتصف الشهر الماضي تشرين الثاني (نوفمبر)، على خلفية استمرار العدوان والجرائم "الصهيونية" على غزة، عن إيقاف توقيع اتفاق تبادل المياه مقابل الطاقة مع الاحتلال الصهيوني والذي كان من المقرر توقيعه خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وأضاف زوانة أن "ملف الطاقة يمثل تحديا كبيرا خاصة إذا ما طال أمد الحرب وتوسع النزاع قي المنطقة ما قد يؤثر على تدفق الغاز الطبيعي إلى الأردن حيث ان امكانية انقطاعه ستدفع الحكومة إلى التوجه لاستيراد الغاز من مناشئ ومصادر أخرى وهو ما قد يرتب كلفا إضافية على الخزينة العامة والمستهلكين على حد سواء، مطالبا الحكومة بضرورة الاستعداد للتعامل مع هذا السيناريو، إضافة إلى البحث عن شركاء جدد أكثر مأمونية في هذا المجال".
وأكد زوانة أن تواضع معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات الدين العام ونسب البطالة، تبقى من التحديات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد الأردني منذ سنوات طويلة، موضحا أن معالجة هذه التحديات يتطلب انتهاج سياسات اقتصادية جديدة وواقعية، إضافة إلى المضي بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف في الأساس معالجة كل ذلك.
ويشار إلى أن رصيد الدين الحكومي، ارتفع حتى نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ليصل إلى ما قيمته 31.714 مليار دينار أو ما نسبته 88.7 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المقدر لشهر آب (أغسطس) الماضي مقابل 30.667 مليار دينار أو ما نسبته 88.8 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 8.7 مليار دينار.
ولفت زوانة إلى أن استمرار الحرب على غزة قد ينجم عنه تراجع في الحركة السياحية ما يمثل تحديا في إمكانية تقلص حجم الإيرادات العامة ورفد الخزينة بالعملة الصعبة التي كانت تأتي من النشاط السياحي الكثيف خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب بيانات البنك المركزي الأولية ارتفع الدخل السياحي خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي بما نسبته 37.7 % لتبلغ قيمته 4.125 مليار دينار، نتيجة ارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى.58 5 مليون سائح وبنسبة نمو بلغت 38.1 %، جاء ذلك بسبب ارتفاع عدد سياح المبيت ليصل إلى 4 ملايين و299 ألف سائح ، وبنسبة نمو بلغت 35.2 %، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 829 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 55.1 %.
إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي محمد البشير "التحدي الأبرز الذي سيواجه الاقتصاد الوطني في عام 2024 يتمثل بارتفاع كلفة المنتج الاقتصادي المحلي والذي يحد من قدرة القطاعات الإنتاجية على التوسع والمنافسة وزيادة الفرص التصديرية التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي، إضافة إلى تحدي حجم النفقات العامة المرتفع والتي يذهب الجزء الأكبر منها إلى الرواتب ما يؤدي إلى استمرار عجز الموازنة العامة والتوجه إلى الاقتراض الخارجي".
ويضاف إلى ذلك تحدي اعتماد الاقتصاد الوطني بشكل كبير خلال السنوات الماضية على قطاع الخدمات على حساب قطاعات أخرى كالزراعة والصناعة والتي لها قدرات تحفيزية وتشغيلية أكبر، ما يلحق الضرر بهيكل الاقتصاد الوطني، إلى جانب تحديات البطالة والفقر المستمرة التي باتت من المشكلات المزمنة للاقتصاد الأردني.
ويذكر أن معدل البطالة في الأردن قد بلغ خلال الربع الأول من العام الحالي 21.9 % بانخفاض بمقدار 0.9 نقطة مئوية عن الربع الأول من عام 2022 وبانخفاض مقداره 1.0 نقطة مئوية عن الربع الرابع من العام الماضي، وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة.
وطالب البشير الحكومة بضرورة التوجه إلى دعم الطاقة النظيفة وتوسعة استخدامها للحد من كلف الطاقة على القطاعات الإنتاجية، إضافة إلى إقامة السكك الحديد للتغلب على تحدي ارتفاع أسعار الشحن وأجور النقل، إلى جانب الإسراع في إصلاح القطاع المالي ومعالجة مشكلات المالية العامة.

MENAFN03122023000072011014ID1107528143

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