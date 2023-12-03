على القيادة أن تقول الحقيقة

MENAFN - Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم

ايال زيسر 3/12/2023

إذا كنا سنصدق تصريحات القادة في الحكومة وفي قيادة الجيش – فان حربا طويلة ما تزال امامنا و ستتواصل بكل تصميم وقوة حتى الحسم، تصفية القدرات العسكرية لحماس وقدرتها على الحكم في القطاع.

غير أن التصريحات العالية في جهة والواقع على الأرض في جهة أخرى. وفي واقع الامر ليس هذا مجرد شك بل انطباع آخذ في التعزز في أن جولة المواجهة الحالية بين إسرائيل وحماس، التي بدأت في اعقاب الحملة التي قام بها مهاجمو حماس في 7 أكتوبر، تقترب من نهايتها، ورغم استئناف النار في نهاية الهدنة، يدور الحديث عن لحظة نهاية رمزية ومحدودة وليس خطوة تستهدف الوصول الى الحسم.

التقارير عن المفاوضات على الهدن ووقف النار التي في الطريق تدل على حل تطرحه حماس علينا وفقا لخطة مرتبة مسبقا أساسها – جر إسرائيل لانهاء القتال في غزة ووقف نار دائم وطويل يجلب لها النصر – استمرار حكمها في القطاع بينما يتمتع قادتها بالحصانة من ضربة إسرائيلية. هكذا حصل بالضبط في ختام كل واحدة من جولات المواجهة التي خضناها في الماضي مع هذه المنظمة. كما ان التقارير تفيد، رغم النفي بان إسرائيل تفكر بابتلاع الطعم.

وبينما تعانقنا الولايات المتحدة عناقا حارا ومحبا لكنها تلعب وتقيد أيضا كتلك المطالب التي تأتي من الرئيس بايدن لإسرائيل بان "تمتنع عن اقتلاع السكان من بيوتهم في المعركة التي تخطط لها في القطاع". معنى الطلب هو الامتناع عن عملية برية ذات مغزى في جنوب القطاع، حيث ما تزال تسيطر حماس. كما ان الأميركيين يريدون ان نخرج من شمال القطاع ونكتفي بعمليات خاصة موضعية ومحدودة ضد اهداف حماس. يدور الحديث عن "مشورات بالقطاعي" ثمرة "نجاحات" الأميركيين في المعارك مع طالبان وفي العراق، البعيدتين عن واشنطن الاف الكيلومترات. لكن الأميركيين أيضا يعرفون، ولسبب ما يفضلون ان ينسوا وينسوا الاخرين بان فقط القتال البري وفقط احتلال اهداف العدو أدت الى تصفية داعش وليس الى أي شيء آخر.

ان الرسائل التي تصل من الولايات المتحدة تقع عندنا على آذان منصتة، وبالأساس لدى أولئك الذين يعتقدون بان من الأفضل لنا ان نتوقف قبل أن نغرق في الوحل الغزي، مع حلول الامطار وفي ضوء القتال المتوقع في الازقة وفي مخيمات اللاجئين ضد مقاتلي حماس. وفضلا عن ذلك، فان الحرب هي موضوع باهظ الثمن ويتعين تحرير رجال الاحتياط وإعادة المرافق الاجتماعية والاقتصاد الى مسارها. لا غرو ان ثمة من يمهد التربة منذ الان من خلال "قصص" عن الضربة التي وجهناها لحماس (وهي بالفعل ضربت ضربة قاسية، وإن لم تكن كافية) بل وحتى عن الضربة التي تعرض لها حزب الله. هذه، كما يزعم الان، كفيلة بان تحمل المنظمة على أن تبدي مرونة وان توافق على تغيير في الواقع الأمني على طول الحدود الشمالية في اليوم التالي.

السياسيون منصتون، كما هو معروف، لدقات قلب الجمهور، وهذا تواق للعودة الى الحياة الطبيعية والى روتين الحياة ويدمن على الهدن الاخذة في الاستطالة في الحرب. ان إعادة المخطوفين تملأ وعن حق القلب بالدفء والرضى، مثابة انتصار الروح الإسرائيلية على العدو. بالفعل، جدير وضروري ان نبذل كل جهد كي نعيد المخطوفين الى الديار حتى بثمن أليم. غير أنه يجب أن نتذكر ونذكر ليس فقط المخطوفين الذين عادوا الى بيوتهم وأولئك الذين نتطلع ونصلي لعودتهم بل وأيضا أولئك الذين ستختطفهم حماس لا سمح الله في جولات المواجهة التالية، اذا ما تركناها تواصل السيطرة في غزة. فكل نهاية ليست هزيمة حماس هي بداية العد التنازلي للحرب التالية.

اذا ما وصلت الأمور الى هذا، فبانتظارنا حالة اليمة. لماذا غرست القيادة الإسرائيلية في الجمهور اوهاما عابثة عن اهداف المعركة، والان تهدئه وتنيمه قبل النهاية. من الأفضل ان تقول للجمهور الحقيقة، ما هو الممكن وما هو غير الممكن برأيها أن تحققه في عملية عسكرية، نظرا للظروف الدولية والاضطرارات الاقتصادية والأمنية. وعلى هذا يجدر ان يجري نقاش جماهيري ثاقب. وفي كل الأحوال، الحقيقة والثقة هما الأساس اللذين بدونهما لن نتمكن من ترميم نسيج حياتنا ونعيد سكان الجنوب والشمال الى بيوتهم.