عشيرتا الدعجة والعجارمة تنعيان الحاجة عائشة محمد هليل العجارمة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بسم الله الرحمن الرحيم
يا ايتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي" صدق الله العظيم
تنعى عشائر الدعجة عامة وأبو جاموس خاصة والعجارمة عامة والمرعي خاصة، بقلوب مؤمنه بقضاء الله
وفاة المربية الفاضلة الحاجة عائشة محمد هليل العجارمة أرملة المرحوم منصور حمد فلاح أبو جاموس ووالدة كل من أيمن (أبو منصور) ومحمد أمين (أبو زيد) ومأمون (أبو عائشة) ومعتصم (أبو علي) والفاضلات أسماء(أم محمد) وأمل (أم صالح) وأمال (أم فيصل).
وكريمة المرحوم الشيخ محمد هليل وشقيقة الدكتور أحمد هليل والدكتور حسن.
وسيشيع جثمانها الطاهر إلى مقبرة ماركا بعد صلاة ظهر الأثنين الموافق٢٠٢٣/١٢/٤ من مسجد ماركا القديم.
تقبل التعازى للرجال والنساء في جمعية خليل الرحمن -شارع محمد الجعبري الموازي لشارع المدينة المنورة.، وسيكون العزاء لليوم الثاني والثالث من الساعة الرابعة إلى التاسعة مساءاً .
إنا لله وإنا إليه راجعون
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