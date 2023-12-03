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عشيرتا الدعجة والعجارمة تنعيان الحاجة عائشة محمد هليل العجارمة

12/3/2023 2:20:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بسم الله الرحمن الرحيم
يا ايتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي" صدق الله العظيم
تنعى عشائر الدعجة عامة وأبو جاموس خاصة والعجارمة عامة والمرعي خاصة، بقلوب مؤمنه بقضاء الله
وفاة المربية الفاضلة الحاجة عائشة محمد هليل العجارمة أرملة المرحوم منصور حمد فلاح أبو جاموس ووالدة كل من أيمن (أبو منصور) ومحمد أمين (أبو زيد) ومأمون (أبو عائشة) ومعتصم (أبو علي) والفاضلات أسماء(أم محمد) وأمل (أم صالح) وأمال (أم فيصل).
وكريمة المرحوم الشيخ محمد هليل وشقيقة الدكتور أحمد هليل والدكتور حسن.
وسيشيع جثمانها الطاهر إلى مقبرة ماركا بعد صلاة ظهر الأثنين الموافق٢٠٢٣/١٢/٤ من مسجد ماركا القديم.

تقبل التعازى للرجال والنساء في جمعية خليل الرحمن -شارع محمد الجعبري الموازي لشارع المدينة المنورة.، وسيكون العزاء لليوم الثاني والثالث من الساعة الرابعة إلى التاسعة مساءاً .

إنا لله وإنا إليه راجعون

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