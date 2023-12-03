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وقف استقبال زوار تلفريك عجلون لأعمال الصيانة المجدولة

12/3/2023 2:18:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان 3 كانون الأول (بترا)- أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، أنه سيتم وقف استقبال الزوار في تلفريك عجلون لمدة 7 أيام في الفترة الممتدة من يوم غد الاثنين وحتى 10 الشهر الحالي.
وقال المجموعة في بيان اليوم الأحد، إن التوقف يأتي وفقا لأعمال الصيانة الدورية المجدولة، مشيرة إلى أن التلفريك سيستأنف استقبال زواره يوم الإثنين 11 الشهر الحالي.
ونوهت بأن حالة التوقف قد تمتد بحسب مستجدات الظروف الجوية الفعلية.
--(بترا)

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