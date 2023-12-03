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فيتامين D لا يقوي عظام الصغار

12/3/2023 2:17:15 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت تجربة سريرية كبرى أن مكملات فيتامين (د) لا تعزز قوة العظام، ولا تمنع كسور العظام لدى الأطفال، وتشير التقديرات إلى أن واحدًا من كل ثلاثة أطفال تقريبًا يعاني من كسر واحد على الأقل في العظام قبل بلوغه سن 18 عامًا، ويحذر المتخصصون الطبيون من أن هذه الكسور قد تؤدي إلى إعاقة طويلة الأمد، وحتى انخفاض نوعية الحياة.وبالتالي، كان هناك اهتمام متزايد في السنوات الأخيرة بالفوائد المحتملة لمكملات فيتامين (د) لتعزيز قوة العظام أو تقليل خطر الكسور لدى الأطفال، مع الأخذ في الاعتبار دور الفيتامين في تمعدن العظام، ومع ذلك، فإن الدراسات السابقة لم تحقق بشكل قاطع في هذه الآثار.
تجربة شاملة
ردًا على ذلك، أجرى باحثون من جامعة كوين ماري في لندن وكلية (تي إتش) تشان للصحة العامة بجامعة هارفارد تجربة شاملة، في هذه الدراسة تلقى الأطفال المنغوليون الذين تتراوح أعمارهم بين ستة و13 عامًا مكملات فيتامين (د) أسبوعيًا على مدى ثلاث سنوات، تم اختيار منغوليًا للدراسة بسبب ارتفاع معدل الإصابة بكسور العظام ونقص فيتامين (د) على نطاق واسع. وتكشف النتائج، التي نشرت في مجلة لانسيت للسكري والغدد الصماء، أنه في حين أن المكملات الغذائية زادت بشكل كبير مستويات فيتامين (د) من حالة النقص إلى المعدل الطبيعي، إلا أنها لم تؤثر على خطر الكسور أو قوة العظام، تتحدى هذه النتيجة المعتقدات السائدة سابقًا حول تأثير فيتامين (د) على صحة العظام. ومن المتوقع أن تدفع هذه التجربة، التي تعد أكبر تجربة عشوائية محكومة حول مكملات فيتامين (د) لدى الأطفال حتى الآن، العلماء والأطباء وخبراء الصحة العامة إلى إعادة تقييم دور مكملات فيتامين (د).
خطر الكسور
يوضح الدكتور غانما دافاسامبو، أستاذ مشارك في كلية هارفارد تي تشان للصحة العامة، في بيان إعلامي: ((أن غياب أي تأثير لمكملات فيتامين (د) المستمرة والسخية على خطر الكسور أو قوة العظام لدى الأطفال الذين يعانون من نقص فيتامين (د) أمر لافت للنظر))، في البالغين، تعمل مكملات فيتامين (د) بشكل أفضل للوقاية من الكسور عندما يتم إعطاء الكالسيوم في نفس الوقت؛ لذا فإن حقيقة أننا لم نقدم الكالسيوم إلى جانب فيتامين (د) للمشاركين في التجربة قد تفسر النتائج الفارغة من هذه الدراسة. من المهم أيضًا ملاحظة أن الأطفال الذين تبين إصابتهم بالكساح أثناء فحص التجربة تم استبعادهم من المشاركة، لأنه لم يكن من الأخلاقي أن نقدم لهم علاجًا وهميًا ((دواء وهمي))، ويضيف البروفيسور أدريان مارتينو، رئيس مركز علم الأحياء المناعي بجامعة كوين ماري في لندن: ((إن النتائج التي توصلنا إليها لها صلة فقط بالأطفال الذين يعانون من انخفاض مستوى فيتامين (د)، والذين لم يصابوا بمضاعفات في العظام)). ((لا ينبغي تجاهل أهمية تناول كمية كافية من فيتامين (د) للوقاية من الكساح، وتظل إرشادات حكومة المملكة المتحدة التي توصي بتناول 400 وحدة دولية من فيتامين (د) يوميًا مهمة ويجب اتباعها)).

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