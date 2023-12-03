قردة تسرق السياح

(MENAFN
- Al Watan) في معبد أولواتو في بالي، إندونيسيا، تشتهر قرود ((المكاك)) طويلة الذيل التي تعيش هناك، وتحصل على قوت يومها من خلال سرقة ممتلكات السائحين، إذ تستخدم هذه القرود البضائع المسروقة لمقايضتها مقابل العشاء.
تُعرف قرود المكاك في جزيرة بالي الإندونيسية بسلوك فريد من نوعه، حيث تسرق هواتف السياح وأغراضهم المختلفة بهدف المقايضة والحصول على الطعام، لكن دراسة جديدة كشفت أن هذه القرود تستطيع تمييز الأشياء الأغلى ثمنًا.
ويتسم المكّاك بتسلسل وبناء اجتماعي غاية في التعقيد، فإذا قام مكّاك من طبقةٍ أدنى في السلسلة الاجتماعية بأكل ثمار التوت دون أن يترك شيئًا لمكّاك من الطبقة الأعلى، يكون بإمكان المكاك الأعلى اجتماعيًا أن يُزيل ثمار التوت من فم القرد الآخر.
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