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قردة تسرق السياح

12/3/2023 2:17:15 PM
(MENAFN- Al Watan) في معبد أولواتو في بالي، إندونيسيا، تشتهر قرود ((المكاك)) طويلة الذيل التي تعيش هناك، وتحصل على قوت يومها من خلال سرقة ممتلكات السائحين، إذ تستخدم هذه القرود البضائع المسروقة لمقايضتها مقابل العشاء.
تُعرف قرود المكاك في جزيرة بالي الإندونيسية بسلوك فريد من نوعه، حيث تسرق هواتف السياح وأغراضهم المختلفة بهدف المقايضة والحصول على الطعام، لكن دراسة جديدة كشفت أن هذه القرود تستطيع تمييز الأشياء الأغلى ثمنًا.
ويتسم المكّاك بتسلسل وبناء اجتماعي غاية في التعقيد، فإذا قام مكّاك من طبقةٍ أدنى في السلسلة الاجتماعية بأكل ثمار التوت دون أن يترك شيئًا لمكّاك من الطبقة الأعلى، يكون بإمكان المكاك الأعلى اجتماعيًا أن يُزيل ثمار التوت من فم القرد الآخر.

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