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التعافي الدائم من السكري ممكن

12/3/2023 2:17:15 PM
(MENAFN- Al Watan) ناقش مجموعة من الخبراء في الآونة الأخيرة، ما إذا كان التعافي الدائم من مرض السكري ممكنًا في العالم الحقيقي، وذلك في الاجتماع السنوي لهذا العام للجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري في هامبورج، ألمانيا.
وقال البروفيسور روي تايلور من جامعة نيوكاسل في المملكة البريطانية، مؤيدًا لهذا الاقتراح: ((من خلال سلسلة الدراسات التي تم فيها إخضاع الأشخاص المصابين بداء السكري (من النوع 2) لنظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، فقد أظهر أن التعافي الدائم من مرض السكري (من النوع 2) أمر ممكن بالفعل في الواقع.
بدأ النظرة العامة لبحثه من خلال وصف دراسة ((كونتر بوينت)) التي أثبتت في عام 2011 أنه من الممكن الاستشفاء من مرض السكري (من النوع 2) عن طريق اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية)).
وأظهر أيضًا أن مرض السكري (من النوع 2) ينجم عن زيادة الدهون في الكبد والبنكرياس، وفقدان هذه الدهون داخل الأعضاء هو مفتاح الشفاء.

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