التعافي الدائم من السكري ممكن

(MENAFN
- Al Watan) ناقش مجموعة من الخبراء في الآونة الأخيرة، ما إذا كان التعافي الدائم من مرض السكري ممكنًا في العالم الحقيقي، وذلك في الاجتماع السنوي لهذا العام للجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري في هامبورج، ألمانيا.
وقال البروفيسور روي تايلور من جامعة نيوكاسل في المملكة البريطانية، مؤيدًا لهذا الاقتراح: ((من خلال سلسلة الدراسات التي تم فيها إخضاع الأشخاص المصابين بداء السكري (من النوع 2) لنظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، فقد أظهر أن التعافي الدائم من مرض السكري (من النوع 2) أمر ممكن بالفعل في الواقع.
بدأ النظرة العامة لبحثه من خلال وصف دراسة ((كونتر بوينت)) التي أثبتت في عام 2011 أنه من الممكن الاستشفاء من مرض السكري (من النوع 2) عن طريق اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية)).
وأظهر أيضًا أن مرض السكري (من النوع 2) ينجم عن زيادة الدهون في الكبد والبنكرياس، وفقدان هذه الدهون داخل الأعضاء هو مفتاح الشفاء.
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