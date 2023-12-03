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هياكل غامضة تحت المريخ

12/3/2023 2:17:15 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن علماء صينيون عن نتائج جديدة من عمليات المسح التي أجريت لموقع هبوط مركبة ((زورونغ)) على المريخ، في سهل يوتوبيا بلانيتيا، في نصف الكرة الشمالي.
وكشف الفريق عن أنهم حددوا هياكل غامضة متعددة الأضلاع غير منتظمة تقع على عمق نحو 35 مترًا طوال رحلة الروبوت. ويبلغ قياس الهياكل من سنتيمترات إلى عشرات الأمتار. ويعتقد العلماء أن التضاريس متعددة الأضلاع المدفونة نتجت عن دورات التجمد والذوبان على المريخ منذ مليارات السنين، لكنها يمكن أن تكون بركانية أيضًا، نتيجة لتدفقات الحمم البركانية الباردة.
وتعرف منطقة ((يوتوبيا بلانيتيا)) بأنها سهل كبير داخل ((يوتوبيا))، أكبر حوض تصادمي معترف به على المريخ (وأيضًا في النظام الشمسي) ويقدر قطره بـ3300 كيلومتر.
وفي المجمل، قطعت المركبة مسافة 1921 مترًا خلال عمرها الافتراضي.
وكتب الفريق، بقيادة لي تشانغ، في ورقتهم البحثية المنشورة في مجلة ((نيتشر أسترونومي))، أن رادار المركبة اكتشف ستة عشر هيكلًا متعدد الأضلاع على مسافة نحو 1.2 كيلومتر، ما يشير إلى توزيع واسع لتضاريس مماثلة تحت ((يوتوبيا بلانيتيا)).

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