هياكل غامضة تحت المريخ

(MENAFN
- Al Watan) أعلن علماء صينيون عن نتائج جديدة من عمليات المسح التي أجريت لموقع هبوط مركبة ((زورونغ)) على المريخ، في سهل يوتوبيا بلانيتيا، في نصف الكرة الشمالي.
وكشف الفريق عن أنهم حددوا هياكل غامضة متعددة الأضلاع غير منتظمة تقع على عمق نحو 35 مترًا طوال رحلة الروبوت. ويبلغ قياس الهياكل من سنتيمترات إلى عشرات الأمتار. ويعتقد العلماء أن التضاريس متعددة الأضلاع المدفونة نتجت عن دورات التجمد والذوبان على المريخ منذ مليارات السنين، لكنها يمكن أن تكون بركانية أيضًا، نتيجة لتدفقات الحمم البركانية الباردة.
وتعرف منطقة ((يوتوبيا بلانيتيا)) بأنها سهل كبير داخل ((يوتوبيا))، أكبر حوض تصادمي معترف به على المريخ (وأيضًا في النظام الشمسي) ويقدر قطره بـ3300 كيلومتر.
وفي المجمل، قطعت المركبة مسافة 1921 مترًا خلال عمرها الافتراضي.
وكتب الفريق، بقيادة لي تشانغ، في ورقتهم البحثية المنشورة في مجلة ((نيتشر أسترونومي))، أن رادار المركبة اكتشف ستة عشر هيكلًا متعدد الأضلاع على مسافة نحو 1.2 كيلومتر، ما يشير إلى توزيع واسع لتضاريس مماثلة تحت ((يوتوبيا بلانيتيا)).
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