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5 أخطاء شائعة تسمح بالاختراق

12/3/2023 2:13:29 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف كيران بيرج، المستشار الأمني في شركة Prism Infosec، عن الأخطاء الخمسة الشائعة التي تسمح باختراق هاتفك الذكي في غضون ثوانٍ.
1. استخدام برامج قديمة
البرامج، سواء أكانت نظام التشغيل لجهاز iPhone الخاص بك أو نظام التحكم الخاص بالمصنع، غالباً ما يكون بها نوع من الثغرات الأمنية.
2. إعادة استخدام كلمات المرور
الخطر الكبير المتمثل في إعادة استخدام كلمات المرور هو أنه إذا تم اختراق موقع واحد تستخدمه، فقد يمنح ذلك المتسللين إمكانية الوصول إلى جميع حساباتك.
3. إعطاء الكثير من المعلومات عبر الإنترنت
في ((الفريق الأحمر)) - وهو مصطلح للأمن السيبراني لاختبار دفاعات الشركة - فإن أول الأماكن التي ينظر إليها كيران وفريقه هي وسائل التواصل الاجتماعي.
4. الاتصال بالشبكات العامة غير المحمية
أشار كيران: ((المشكلة هي أن هذه الأنواع من الشبكات العامة تستخدم نوعًا من النظام يسمى (المصادقة المفتوحة) لتوصيل جهازك بالويب دون الحاجة إلى استخدام التحقق من الهوية)).
5. النقر على الروابط المراوغة
بمجرد النقر على أحد هذه الروابط، فإنه يمنح المجرمين نافذة لتثبيت البرامج الضارة على جهاز الضحية والتي يمكنها سرقة البيانات وحتى السيطرة عليها.

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