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تدشين غرفة مراقبة ببلدية الفوارة

12/3/2023 2:13:28 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن رئيس بلدية الفوارة التابعة لأمانة منطقة القصيم المهندس ماجد بن فهد الحربي، وبمتابعة مباشرة من أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، وبحضور رئيس مركز الفوارة عبدالله بن سالم بن نحيت، غرفة مراقبة المدينة ببلدية الفوارة كخطوة استباقية.
وتم الانتهاء من مشروع تركيب كاميرات مراقبة تشمل جميع المناطق ذات الأولوية والشوارع الرسمية والميادين، وتعد إحدى مبادرات الوزارة المحورية في أعمال الرقابة التي تشمل استخدام الأدوات الرقمية مثل كاميرات الشوارع بالتعاون مع الجهات الأمنية بهدف الكشف عن حالات التخريب والتلفيات والحفاظ على الممتلكات العامة. وتم تركيب 82 كاميرا ذات جودة عالية، و12 شاشة داخل غرفة مخصصة بالبلدية لهذا الغرض.
من جهته ذكر رئيس البلدية المهندس ماجد الحربي، أن العمل جارٍ لاستكمال المشروع في عام 2024 بإضافة أكثر من 90 كاميرا أخرى وزيادة عدد شاشات المراقبة. وقال: نحن في بلدية الفوارة عملنا من مبدأ الوزارة الذي يهدف إلى استخدام الأدوات الرقمية والتقنية كأحد الحلول الذكية للمحافظة على الممتلكات العامة.

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