تدشين غرفة مراقبة ببلدية الفوارة

(MENAFN
- Al Watan) دشن رئيس بلدية الفوارة التابعة لأمانة منطقة القصيم المهندس ماجد بن فهد الحربي، وبمتابعة مباشرة من أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، وبحضور رئيس مركز الفوارة عبدالله بن سالم بن نحيت، غرفة مراقبة المدينة ببلدية الفوارة كخطوة استباقية.
وتم الانتهاء من مشروع تركيب كاميرات مراقبة تشمل جميع المناطق ذات الأولوية والشوارع الرسمية والميادين، وتعد إحدى مبادرات الوزارة المحورية في أعمال الرقابة التي تشمل استخدام الأدوات الرقمية مثل كاميرات الشوارع بالتعاون مع الجهات الأمنية بهدف الكشف عن حالات التخريب والتلفيات والحفاظ على الممتلكات العامة. وتم تركيب 82 كاميرا ذات جودة عالية، و12 شاشة داخل غرفة مخصصة بالبلدية لهذا الغرض.
من جهته ذكر رئيس البلدية المهندس ماجد الحربي، أن العمل جارٍ لاستكمال المشروع في عام 2024 بإضافة أكثر من 90 كاميرا أخرى وزيادة عدد شاشات المراقبة. وقال: نحن في بلدية الفوارة عملنا من مبدأ الوزارة الذي يهدف إلى استخدام الأدوات الرقمية والتقنية كأحد الحلول الذكية للمحافظة على الممتلكات العامة.
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