-->

Monday, 04 December 2023 03:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أركان توعوية واستشارات لذوي الإعاقة بجازان

12/3/2023 2:13:28 PM
(MENAFN- Al Watan) دشّن المديرُ العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي، المعرضَ التوعوي والتثقيفي والترفيهي بمجمع كادي مول الهادف لنشر ثقافة وطرق التعامل مع ذوي الإعاقة، تزامنًا مع اليوم العالمي للإعاقة، والذي نظّمته الإدارة العامة ممثلة في إدارة التربية الخاصة، وبالتعاون مع جامعة جازان ممثلة في كلية التربية قسم التربية الخاصة.
شهد التدشينَ المساعدُ للشؤون التعليمية الدكتور أحمد بن ظافر عطيف، والمساعد للشؤون المدرسية عطية بن عبدالله حمدي.
وأوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أن المعرض احتوى على أركان للتعريف باستخدام الوسائل التعليمية لكل فئة، وعرض أعمالهم الفنية، إضافة إلى تقديم الاستشارات اللازمة لفئات ذوي الإعاقة.
وأكّد "عقدي" أن الإدارة العامة حريصة على تفعيل الاحتفاء باليوم العالمي للإعاقة 2023 تحت شعار "متحدون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة"، والذي يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام، الهادف إلى التوعية الشاملة بحقوق المعاقين، وتوعية المعاقين وأسرهم بكافة الأمور والخدمات التي تُمنح لهم بالمجان؛ من أجل تيسير حياتهم المعيشية، وترسيخ مفهوم تكافؤ الفرص بين الأصحّاء والمعاقين مهما اختلفت احتياجاتهم حاثًّا على إشراك الطلبة ذوي الإعاقة في جميع البرامج والأنشطة لإبراز قدراتهم وتنمية مواهبهم.

MENAFN03122023000089011017ID1107528108

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث