أركان توعوية واستشارات لذوي الإعاقة بجازان

(MENAFN
- Al Watan) دشّن المديرُ العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي، المعرضَ التوعوي والتثقيفي والترفيهي بمجمع كادي مول الهادف لنشر ثقافة وطرق التعامل مع ذوي الإعاقة، تزامنًا مع اليوم العالمي للإعاقة، والذي نظّمته الإدارة العامة ممثلة في إدارة التربية الخاصة، وبالتعاون مع جامعة جازان ممثلة في كلية التربية قسم التربية الخاصة.
شهد التدشينَ المساعدُ للشؤون التعليمية الدكتور أحمد بن ظافر عطيف، والمساعد للشؤون المدرسية عطية بن عبدالله حمدي.
وأوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أن المعرض احتوى على أركان للتعريف باستخدام الوسائل التعليمية لكل فئة، وعرض أعمالهم الفنية، إضافة إلى تقديم الاستشارات اللازمة لفئات ذوي الإعاقة.
وأكّد "عقدي" أن الإدارة العامة حريصة على تفعيل الاحتفاء باليوم العالمي للإعاقة 2023 تحت شعار "متحدون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة"، والذي يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام، الهادف إلى التوعية الشاملة بحقوق المعاقين، وتوعية المعاقين وأسرهم بكافة الأمور والخدمات التي تُمنح لهم بالمجان؛ من أجل تيسير حياتهم المعيشية، وترسيخ مفهوم تكافؤ الفرص بين الأصحّاء والمعاقين مهما اختلفت احتياجاتهم حاثًّا على إشراك الطلبة ذوي الإعاقة في جميع البرامج والأنشطة لإبراز قدراتهم وتنمية مواهبهم.
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