-->

Monday, 04 December 2023 03:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منصة Q تحلل بيانات الشركات

12/3/2023 2:13:27 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الأمريكية أمازون دوت كوم، إطلاق نسختها من منصة الذكاء الاصطناعي ((شات جي.بي.تي)) لمساعدة الشركات في تحليل البيانات ومقارنة الأرقام وإعداد مسودة البيانات الصحفية بطريقة آلية.
تطلق أمازون على المنصة الجديدة اسم ((كيو)) وتديرها شركة خدمات الحوسبة السحابية ((أمازون ويب سيرفيسز)) (إيه.دبليو.إس) التابعة لأمازون دوت كوم. وتنافس الخدمة الجديدة خدمات مماثلة توفرها شركات مثل مايكروسوفت وقوقل، لكنها تستهدف بشكل خاص الاستفادة من الدور الريادي لأمازون في قطاع الحوسبة السحابية.
وتعتمد فكرة المنصة الجديدة على سماح الشركات لها بالوصول إلى معلومات محددة عنها حتى تتمكن من تقديم التحليلات والاقتراحات والحلول للمشكلات.
ويأتي الكشف عن هذه المنصة في الوقت الذي تزايدت فيه التحذيرات من السماح للموظفين بتقديم البيانات الحساسة إلى منصات الذكاء الاصطناعي مثل شات جي.بي.تي.
من ناحيتها تقول أمازون، إن التحكم في البيانات التي تصل إلى منصة الذكاء الاصطناعي يضمن منع ظهور ما تسمى بالهلوسات، وهي قيام أنظمة الذكاء الاصطناعي باختلاق حقائق، أمام المستخدم، وهي مشكلة معروفة جدا لمستخدمي شات جي.بي.تي من شركة أوبن إيه.آي وبارد من قوقل.
من ناحيته قال آدم سليبسكي رئيس شركة الحوسبة السحابية ((إيه.دبليو.إس)) إن أمازون أكدت أنه لن يتم استخدام بيانات العملاء في تدريب نظام الذكاء الاصطناعي، ولكن سيتم تغذية نظام ((كيو)) ببيانات عمرها 17 عاما من قواعد بيانات شركة الحوسبة السحابية.

MENAFN03122023000089011017ID1107528106

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث