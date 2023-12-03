منصة Q تحلل بيانات الشركات

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- Al Watan) أعلنت شركة التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الأمريكية أمازون دوت كوم، إطلاق نسختها من منصة الذكاء الاصطناعي ((شات جي.بي.تي)) لمساعدة الشركات في تحليل البيانات ومقارنة الأرقام وإعداد مسودة البيانات الصحفية بطريقة آلية.
تطلق أمازون على المنصة الجديدة اسم ((كيو)) وتديرها شركة خدمات الحوسبة السحابية ((أمازون ويب سيرفيسز)) (إيه.دبليو.إس) التابعة لأمازون دوت كوم. وتنافس الخدمة الجديدة خدمات مماثلة توفرها شركات مثل مايكروسوفت وقوقل، لكنها تستهدف بشكل خاص الاستفادة من الدور الريادي لأمازون في قطاع الحوسبة السحابية.
وتعتمد فكرة المنصة الجديدة على سماح الشركات لها بالوصول إلى معلومات محددة عنها حتى تتمكن من تقديم التحليلات والاقتراحات والحلول للمشكلات.
ويأتي الكشف عن هذه المنصة في الوقت الذي تزايدت فيه التحذيرات من السماح للموظفين بتقديم البيانات الحساسة إلى منصات الذكاء الاصطناعي مثل شات جي.بي.تي.
من ناحيتها تقول أمازون، إن التحكم في البيانات التي تصل إلى منصة الذكاء الاصطناعي يضمن منع ظهور ما تسمى بالهلوسات، وهي قيام أنظمة الذكاء الاصطناعي باختلاق حقائق، أمام المستخدم، وهي مشكلة معروفة جدا لمستخدمي شات جي.بي.تي من شركة أوبن إيه.آي وبارد من قوقل.
من ناحيته قال آدم سليبسكي رئيس شركة الحوسبة السحابية ((إيه.دبليو.إس)) إن أمازون أكدت أنه لن يتم استخدام بيانات العملاء في تدريب نظام الذكاء الاصطناعي، ولكن سيتم تغذية نظام ((كيو)) ببيانات عمرها 17 عاما من قواعد بيانات شركة الحوسبة السحابية.
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