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جاليري آرام يستضيف شقاء الروح للفنان فلمبان

12/3/2023 2:13:27 PM
(MENAFN- Al Watan) تشهد العاصمة الرياض، مساء اليوم الاثنين 4 ديسمبر، في جاليري ((آرام)) للفنون تدشين ((شقاء الروح)) المعرض الشخصي الـ24 للفنان المخضرم أحمد فلمبان، ويصاحب افتتاح المعرض تقديم كتابه ((حكاية أجيال)). ((شقاء الروح)) بعرض 28 لوحة فنية بألوان الزيت ومقاسات موحدة 50x40 سم، جسد فيها فلمبان - أحد أوائل السعوديين خريجي أكاديمية الفنون الإيطالية بروما في الستينيات الميلادية - ((موجات التنازع والتناحر والاقتتال لأهداف الهيمنة والاستعلاء، التي نتجت عنها حالات الفتنة والتَنابُذ والتمزيق والتقسيم والتشتيت والعداء، وأخضعت المجتمعات الإنسانية - بكل مكوناتها - للتدمير المعاكس لطبيعة الحياة، وأدخلتها في نفق الرعب والخوف والقلق والغموض في كل الأوضاع، باختلاط المفاهيم واختلاف الموازين، لا الخير واضح ولا الشر مفهوم، فالعدو لم يعد عدوا والصديق لم يعد صديقا)) بحسب فلمبان.
إثراء المكتبة الفنية
صاحب جاليري آرام للفنون محمد السعوي عبر عن سعادته بأن تحتفي جاليري ((آرام)) للفنون بمعرض شخصي للفنان القدير أحمد فلمبان، وقال: ((هذه القامة الفنية الكبيرة التي أثرت المشهد التشكيلي السعودي المعاصر على مدى أكثر من نصف قرن ـ بأعمال فنية رائعة تحمل كثيراً من الرؤى علاوة على دوره كفنان من الرعيل الأول فإنه كاتب وناقد تشكيلي أثرى المكتبة الفنية المحلية والعربية والإيطالية والنمساوية بعدد من المقالات، والوحيد الذي ألّف 5 كتب منشورة الفن التشكيلي السعودي المعاصر، وفي هذا المعرض سيقدم كتابه الجديد ((حكاية أجيال)) وسيوزع مجاناً لكل فنان ورد اسمه في الكتاب، إهداء من داعم الكتاب الدكتور عبدالله دحلان، رئيس مجلس الأمناء بجامعة الأعمال والتكنولوجيا، بجدة، الذي يعتبر من أبرز المهتمين والداعمين للحراك الثقافي والإبداع الفكري السعودي وسُيدشن الكتاب رسميا في فرع جمعية الثقافة والفنون بجدة يوم 11 ديسمبر.

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