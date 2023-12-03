جاليري آرام يستضيف شقاء الروح للفنان فلمبان

(MENAFN
- Al Watan) تشهد العاصمة الرياض، مساء اليوم الاثنين 4 ديسمبر، في جاليري ((آرام)) للفنون تدشين ((شقاء الروح)) المعرض الشخصي الـ24 للفنان المخضرم أحمد فلمبان، ويصاحب افتتاح المعرض تقديم كتابه ((حكاية أجيال)). ((شقاء الروح)) بعرض 28 لوحة فنية بألوان الزيت ومقاسات موحدة 50x40 سم، جسد فيها فلمبان - أحد أوائل السعوديين خريجي أكاديمية الفنون الإيطالية بروما في الستينيات الميلادية - ((موجات التنازع والتناحر والاقتتال لأهداف الهيمنة والاستعلاء، التي نتجت عنها حالات الفتنة والتَنابُذ والتمزيق والتقسيم والتشتيت والعداء، وأخضعت المجتمعات الإنسانية - بكل مكوناتها - للتدمير المعاكس لطبيعة الحياة، وأدخلتها في نفق الرعب والخوف والقلق والغموض في كل الأوضاع، باختلاط المفاهيم واختلاف الموازين، لا الخير واضح ولا الشر مفهوم، فالعدو لم يعد عدوا والصديق لم يعد صديقا)) بحسب فلمبان.
إثراء المكتبة الفنية
صاحب جاليري آرام للفنون محمد السعوي عبر عن سعادته بأن تحتفي جاليري ((آرام)) للفنون بمعرض شخصي للفنان القدير أحمد فلمبان، وقال: ((هذه القامة الفنية الكبيرة التي أثرت المشهد التشكيلي السعودي المعاصر على مدى أكثر من نصف قرن ـ بأعمال فنية رائعة تحمل كثيراً من الرؤى علاوة على دوره كفنان من الرعيل الأول فإنه كاتب وناقد تشكيلي أثرى المكتبة الفنية المحلية والعربية والإيطالية والنمساوية بعدد من المقالات، والوحيد الذي ألّف 5 كتب منشورة الفن التشكيلي السعودي المعاصر، وفي هذا المعرض سيقدم كتابه الجديد ((حكاية أجيال)) وسيوزع مجاناً لكل فنان ورد اسمه في الكتاب، إهداء من داعم الكتاب الدكتور عبدالله دحلان، رئيس مجلس الأمناء بجامعة الأعمال والتكنولوجيا، بجدة، الذي يعتبر من أبرز المهتمين والداعمين للحراك الثقافي والإبداع الفكري السعودي وسُيدشن الكتاب رسميا في فرع جمعية الثقافة والفنون بجدة يوم 11 ديسمبر.
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