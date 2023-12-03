استقبال زوار سيتي ووك 95 يوما

(MENAFN
- Al Watan) استقبل ((سيتي ووك)) الزوار ضمن تقويم فعاليات جدة 2023، وشهد إقبالا كبيرا، إذ يقع على مساحة 26.866 م2، ويضم 8 دول آسيوية و12 منطقة، وسيستمر 95 يوما، ويشمل 30 لعبة للتحدي والمهارات، و15 لعبة كرمية، و7 تجارب تفاعلية، و16 عرضا متجولا، و43 متجرا للتسوق، و63 مطعما ومقهى.
الصين:
تأخذ منطقتها الزائر في رحلة لثقافة ممتدة لقرون بتاريخها وطعامها وعاداتها وعجائبها، حيث تمنحه رحلة زمنية ومكانية.
كوريا:
تقدم المنطقة تجربة ((باتل كارت))، وهي مزيج مثالي من الكارتينج الكهربائي وألعاب الفيديو والواقع المعزز وعروض موسيقي ((الكي بوب))، وتضم 26 متجرا مختلفا.
تايلاند:
تفتح منطقة تايلاند للزوار أبواب عالم مفعم بحفاوة الضيافة التايلاندية، وتراثها الثقافي الغامر، وتتجسد هذه الروعة في أشهى المأكولات، وألوان السوق التقليدية.
اليابان:
تتضمن المنطقة تحدى الجاذبية والقفز من ارتفاع 50 مترا ومطعم ((أكي كات)) الياباني بمنظور جديد، إذ يضم مجموعة واسعة من ((الما كي رولز)) و((الساندو))، وفعاليات خاصة لمحبي الأنمي، و23 متجرا مختلفا.
الفلبين:
تضم القلعة المسكونة وتجربة الإثارة، ومطعم ((ماغاندا))، وتجربة الرقصات التقليدية الحيوية، و12 متجرا مختلفا تقدم كل الخدمات لزوار.
إندونيسيا:
تقدم المنطقة نافذة إلى ثقافة نابضة بالحياة والتقاليد والعجائب الطبيعية، مما يجعلها تجربة مثيرة.
ماليزيا:
تضم ((إس كير)) الذي يقدم العديد من مجموعته المتخصصة في أحذية الدعم الفقري، والعديد من المتاجر التي تقدم الفواكه المجففة والخضار، بالإضافة إلى البذور العضوية، و7 متاجر أخرى.
سنغافورة:
تضم ((ميني أفياتور))، وهو قطار أفعواني معلق، يمنح ذوي القلوب الشجاعة تجربة مليئة بالمرح، إلى جانب مغامرة ((عرين التنين))، و20 متجرا تقدم خدماتها لزوار المنطقة.
حديقة الساكوراي:
تضم مطعم ((توريقاتي)) الذي يتميز بمزيج من النكهات اليابانية التقليدية وطريقة الطهي الحديثة و4 متاجر مختلفة.
جامعة هونج كونج:
منطقة مناسبة لعيش مغامرة الجامعة المهجورة والمسكونة بكائنات غامضة، وحل اللغز للنجاة، وتجاوز المكتبة القديمة والفصول الدراسية وسكن الطلاب.
الفيلة الآسيوية:
تأتي هذه التجربة مع عدة عناصر تفاعلية. كما تقدم أنشطة متعددة تشمل التصوير الفوتوغرافي وطعام الفيلة وتقنيات استحمامها.
منطقة تايلون فيليج:
مغامرة استثنائية، لاكتشاف الطبيعة وتأثيرها، وتضم العديد من الفعاليات.
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