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استقبال زوار سيتي ووك 95 يوما

12/3/2023 2:13:26 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل ((سيتي ووك)) الزوار ضمن تقويم فعاليات جدة 2023، وشهد إقبالا كبيرا، إذ يقع على مساحة 26.866 م2، ويضم 8 دول آسيوية و12 منطقة، وسيستمر 95 يوما، ويشمل 30 لعبة للتحدي والمهارات، و15 لعبة كرمية، و7 تجارب تفاعلية، و16 عرضا متجولا، و43 متجرا للتسوق، و63 مطعما ومقهى.
الصين:
تأخذ منطقتها الزائر في رحلة لثقافة ممتدة لقرون بتاريخها وطعامها وعاداتها وعجائبها، حيث تمنحه رحلة زمنية ومكانية.
كوريا:
تقدم المنطقة تجربة ((باتل كارت))، وهي مزيج مثالي من الكارتينج الكهربائي وألعاب الفيديو والواقع المعزز وعروض موسيقي ((الكي بوب))، وتضم 26 متجرا مختلفا.
تايلاند:
تفتح منطقة تايلاند للزوار أبواب عالم مفعم بحفاوة الضيافة التايلاندية، وتراثها الثقافي الغامر، وتتجسد هذه الروعة في أشهى المأكولات، وألوان السوق التقليدية.
اليابان:
تتضمن المنطقة تحدى الجاذبية والقفز من ارتفاع 50 مترا ومطعم ((أكي كات)) الياباني بمنظور جديد، إذ يضم مجموعة واسعة من ((الما كي رولز)) و((الساندو))، وفعاليات خاصة لمحبي الأنمي، و23 متجرا مختلفا.
الفلبين:
تضم القلعة المسكونة وتجربة الإثارة، ومطعم ((ماغاندا))، وتجربة الرقصات التقليدية الحيوية، و12 متجرا مختلفا تقدم كل الخدمات لزوار.
إندونيسيا:
تقدم المنطقة نافذة إلى ثقافة نابضة بالحياة والتقاليد والعجائب الطبيعية، مما يجعلها تجربة مثيرة.
ماليزيا:
تضم ((إس كير)) الذي يقدم العديد من مجموعته المتخصصة في أحذية الدعم الفقري، والعديد من المتاجر التي تقدم الفواكه المجففة والخضار، بالإضافة إلى البذور العضوية، و7 متاجر أخرى.
سنغافورة:
تضم ((ميني أفياتور))، وهو قطار أفعواني معلق، يمنح ذوي القلوب الشجاعة تجربة مليئة بالمرح، إلى جانب مغامرة ((عرين التنين))، و20 متجرا تقدم خدماتها لزوار المنطقة.
حديقة الساكوراي:
تضم مطعم ((توريقاتي)) الذي يتميز بمزيج من النكهات اليابانية التقليدية وطريقة الطهي الحديثة و4 متاجر مختلفة.
جامعة هونج كونج:
منطقة مناسبة لعيش مغامرة الجامعة المهجورة والمسكونة بكائنات غامضة، وحل اللغز للنجاة، وتجاوز المكتبة القديمة والفصول الدراسية وسكن الطلاب.
الفيلة الآسيوية:
تأتي هذه التجربة مع عدة عناصر تفاعلية. كما تقدم أنشطة متعددة تشمل التصوير الفوتوغرافي وطعام الفيلة وتقنيات استحمامها.
منطقة تايلون فيليج:
مغامرة استثنائية، لاكتشاف الطبيعة وتأثيرها، وتضم العديد من الفعاليات.

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