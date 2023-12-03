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شخصيات افتراضية تحسن صحة الحيوانات

12/3/2023 2:13:26 PM
(MENAFN- Al Watan) في عصر تتقاطع فيه التكنولوجيا مع كل جانب من جوانب الحياة، يشهد مجال الطب البيطري تحولًا كبيرًا، يقف ((الذكاء الاصطناعي))، في طليعة هذا التغيير، مقدمًا حلولًا مبتكرة للعناية بجميع أنواع وأصناف الحيوانات، من خلال 3 شخصيات افتراضية ((ذكية)) لتحسين الرعاية الصحية للحيوانات، وتعزيز الرعاية البيطرية من خلال الابتكار التكنولوجي، هؤلاء الموظفون ((المساعدون)) الأذكياء، شركاء في تعزيز مجتمع أكثر صحة وسعادة لجميع الحيوانات، مما يمثل علامة فارقة في المشهد الصحي الإقليمي.
في بيتي حيوان أليف
شهد معرض: ((في بيتي حيوان أليف)) في الأحساء تقديم الشخصيات الافتراضية الذكية، وهي: حكيم: المصمم لخدمة جميع أنواع وأصناف الحيوانات، ويعمل كطبيب بيطري افتراضي بالذكاء الاصطناعي، ويتمتع هذا المساعد بالقدرة على فهم وتشخيص مجموعة واسعة من مشكلات صحة الحيوانات، مقدمًا نصائح أولية موثوقة، ومن بين الخدمات البيطرية، التي يقدمها: التغييرات في السلوك، علامات تعب أو إرهاق، جدول التطعيمات الموصى به بناءً على عمر حيوانك الأليف وسلالته، والاحتياجات الغذائية تبعًا لسلالته، وعمره، ونمط حياته لتحديد أفضل نظام غذائي له، وإدارة الوزن وهو المفتاح لصحة الحيوان، والمشاكل الخاصة بسلالة معينة، إذ إن بعض السلالات عرضة لمشاكل صحية محددة.
أصيلة: مخصصة للرفاهية الشاملة لجميع الحيوانات، كمدربة وأخصائية تغذية افتراضية، تقدم خططًا غذائية مخصصة وبرامج تدريبية لضمان الصحة واللياقة البدنية لجميع الحيوانات.
فيتبرو: المصمم خصيصًا للأطباء البيطريين المرخصين، تهدف هذه التكنولوجيا المتطورة إلى تعزيز قدرات المهنيين البيطريين عن طريق تقديم الدعم في التشخيص، وخطط العلاج، وإدارة الحالات البيطرية، وتعزيز واختبار وظائف فيتبرو، ضمانًا لتلبية أعلى معايير الامتياز البيطري.

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