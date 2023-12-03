انطلاق النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023 غدا في دبي

(MENAFN
- Al Watan) تنطلق في دبي غداً فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023 تحت شعار "من الطموح إلى العمل" بالتزامن مع مؤتمر "كوب 28"؛ وذلك بهدف تسليط الضوء على المبادرات والمشاريع المتنوعة الجارية حالياً في مختلف أنحاء المملكة.
وتوفر فعاليات منتدى مبادرة السعودية الخضراء منصة سنوية لمجموعة من أبرز صناع السياسات، وقادة الرأي، وخبراء المناخ حول العالم؛ لتبادل الأفكار والرؤى وإجراء نقاشات متعمقة حول أفضل السبل المتاحة؛ لمعالجة التحديات المناخية بكفاءة والوصول إلى مستقبل أكثر استدامة محلياً وعالمياً.
ويركز جدول أعمال نسخة هذا العام على مجموعة من المواضيع، بما في ذلك تمويل أنشطة العمل المناخي، وابتكار حلول الطاقة النظيفة، وتفعيل دور مختلف فئات المجتمع في العمل المناخي، بالإضافة إلى حماية المناطق البرية والبحرية في المملكة.
كما يناقش منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023 المواضيع المرتبطة بالاستدامة، وتفعيل دور التمويل لتمكين العمل المناخي، بالإضافة إلى زراعة الأشجار وإعادة التأهيل البيئي.
وتتيح فعاليات منتدى مبادرة السعودية الخضراء الفرصة أمام الزوار للاستماع إلى مجموعة من خبراء المناخ من المملكة والعالم والتفاعل معهم حول أهم الاتجاهات في مجال الاستدامة.
يذكر أن مبادرة السعودية الخضراء هي مبادرة طَموحة أطلقها سمو ولي العهد حفظه الله في عام 2021م؛ بهدف مكافحة تغير المناخ ورفع مستوى جودة الحياة وحماية كوكب الأرض للأجيال القادمة.
وتسعى مبادرة السعودية الخضراء إلى حشد جهود جميع الجهات الفاعلة في المجتمع لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، هي خفض الانبعاثات، والتشجير، وحماية الأرض والطبيعة، كما يجري تنفيذ أكثر من 80 مبادرة؛ بهدف الإسهام في تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء، حيث تمثل جميعها استثمارات ضخمة في مجالات الاقتصاد الأخضر.
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