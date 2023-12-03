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انطلاق النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023 غدا في دبي

12/3/2023 2:13:25 PM
(MENAFN- Al Watan) تنطلق في دبي غداً فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023 تحت شعار "من الطموح إلى العمل" بالتزامن مع مؤتمر "كوب 28"؛ وذلك بهدف تسليط الضوء على المبادرات والمشاريع المتنوعة الجارية حالياً في مختلف أنحاء المملكة.
وتوفر فعاليات منتدى مبادرة السعودية الخضراء منصة سنوية لمجموعة من أبرز صناع السياسات، وقادة الرأي، وخبراء المناخ حول العالم؛ لتبادل الأفكار والرؤى وإجراء نقاشات متعمقة حول أفضل السبل المتاحة؛ لمعالجة التحديات المناخية بكفاءة والوصول إلى مستقبل أكثر استدامة محلياً وعالمياً.
ويركز جدول أعمال نسخة هذا العام على مجموعة من المواضيع، بما في ذلك تمويل أنشطة العمل المناخي، وابتكار حلول الطاقة النظيفة، وتفعيل دور مختلف فئات المجتمع في العمل المناخي، بالإضافة إلى حماية المناطق البرية والبحرية في المملكة.
كما يناقش منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023 المواضيع المرتبطة بالاستدامة، وتفعيل دور التمويل لتمكين العمل المناخي، بالإضافة إلى زراعة الأشجار وإعادة التأهيل البيئي.
وتتيح فعاليات منتدى مبادرة السعودية الخضراء الفرصة أمام الزوار للاستماع إلى مجموعة من خبراء المناخ من المملكة والعالم والتفاعل معهم حول أهم الاتجاهات في مجال الاستدامة.
يذكر أن مبادرة السعودية الخضراء هي مبادرة طَموحة أطلقها سمو ولي العهد حفظه الله في عام 2021م؛ بهدف مكافحة تغير المناخ ورفع مستوى جودة الحياة وحماية كوكب الأرض للأجيال القادمة.
وتسعى مبادرة السعودية الخضراء إلى حشد جهود جميع الجهات الفاعلة في المجتمع لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، هي خفض الانبعاثات، والتشجير، وحماية الأرض والطبيعة، كما يجري تنفيذ أكثر من 80 مبادرة؛ بهدف الإسهام في تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء، حيث تمثل جميعها استثمارات ضخمة في مجالات الاقتصاد الأخضر.

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