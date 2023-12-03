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معرض Big 5 Global يفتتح أبوابه في 4 ديسمبر في دبي

12/3/2023 2:13:25 PM
(MENAFN- Al Watan) يفتتح معرض Big 5 Global، الحدث الأكبر والأكثر تأثيراً في مجال الإنشاءات في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، أبوابه غداً في 4 ديسمبر في دورته 44، و يستمر على مدار أربعة أيام حتى 7 ديسمبر في مركز دبي التجاري العالمي حيث يجمع الحدث صناعة البناء العالمية تحت سقف واحد ويقدم أحدث الابتكارات والتقنيات التي تدفع الصناعة إلى الأمام.
سيضم الحدث السنوي 8 معارض متخصصة تغطي دورة البناء الكاملة عبر قطاعات مختلفة تمكن المهنيين من الحصول على حلول بناء عالمية لكل مرحلة من مراحل البناء:
- معرض Big 5 Heavy.
- معرض الشرق الأوسط للخرسانة Middle East Concrete.
- معرض النوافذ والأبواب والواجهات Windows Doors & Facades.
- معرض Gulf Glass.
- معرض HVAC R.
- معرض Middle East Stone.
- معرض التصميم الحضري والمناظر الطبيعية Urban Design & Landscape Expo.
- معرض FM EXPO.
وتعليقاً على ذلك، قالت جوزين هيجمانز، نائب الرئيس لفعاليات الإنشاءات بشركة دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة لمعرض Big 5 Global: "مع افتتاح معرض Big 5 Global غداً، نتطلع إلى الترحيب ب 2200 عارض من أكثر من 60 بلداً. تقدم هذه الشركات أحدث المنتجات والابتكارات والأفكار والخبرات الجديدة والتقنيات المتطورة، مما يسهل الصفقات التجارية الرائدة "، وتضيف هيجمانز بالقول: "إن يوم 4 ديسمبر هو عطلة رسمية هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، و تعتبر هذه فرصة للزوار لاستكشاف الحدث دون قيود زمنية، والمشاركة في محادثات مثمرة وأطول، مما يوفر المزيد من الفرص لإقامة شراكات جديدة".
عارضون بارزون يمثلون أجنحة 23 بلداً
في يوم افتتاحه، سيوفر الحدث لمحترفي البناء الزائرين فرصة للتفاعل بشكل مباشر مع العلامات التجارية الدولية عبر 23 جناحاً دولياً تعزز العلاقات التجارية الدولية. وتشمل هذه أجنحة دول مثل المملكة العربية السعودية و ألمانيا وإيطاليا واليونان وتركيا والهند واليونان والصين وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
ومن ضمن الشركات الكبرى المشاركة في هذا الحدث شركة أريستون Ariston، الشركة الرائدة في منتجات العزل الحراري وكفاءة الطاقة؛ وشركة جي جي بي JGB، الشركة الرئدة في توريد معدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الكهروميكانيكية؛ وشركة أنابيب الاتحاد Union Pipes، الشركة المصنعة للأنابيب البلاستيكية عالية الجودة؛ وشركة ستانلي بلاك آند ديكر، مزود الأدوات والحلول الهندسية المبتكرة؛ وشركة ماسا MASA، الشركة المصنعة لمنتجات الخرسانة الخلوية المعقمة؛ و شركة بوتزميستر Putzmeister، الشركة المصنعة لمضخات الخرسانة ومعدات الضخ الأخرى، من بين أمور أخرى.
يوم الافتتاح: إطلاق منتجات جديدة وعروض توضيحية حية
من المقرر أن تحول الشركات المشاركة معرض Big 5 Global إلى منصة رئيسية للعروض التوضيحية الحية. ويشمل ذلك كل شيء بدءاً من أحدث شاشات العرض التي تدعم التكنولوجيا إلى الميزات والقدرات الرائدة التي يمكن أن تحدث ثورة وابتكار في عمليات التصميم والبناء والتسليم. كما ستعرض بلدية دبي أحدث تقنيات البناء بما في ذلك الطباعة الخرسانية الحية 3D لإثبات استخدامها لبناء الهندسة الهيكلية المعقدة.
ومن خلال إطلاق منتج آخر، ستقدم شركة باور Bauer الألمانية، الشركة الرائدة عالمياً في مجال البناء وتصنيع الآلات BAUER Maschinen وهو أول جهاز حفر كهربائي كبير في العالم يتميز بخاصية BAUER eBG33 الذي يحتوي على محرك كهربائي قوي. كما ستطلق ميلووكي ومقرها الولايات المتحدة آلة حفر الماس MX Fuel 350mm التي تعمل على البطارية لقطع الخرسانة المسلحة.
كما تعيد شركة تك إرابيا لنظم المعلومات Techarabia التي تتخذ من دبي مقراً لها إطلاق برنامجها المتطور لإدارة المناقصات والمشتريات القائم على السحابة والذي يحمل اسم "فورتندر". وتعليقاً على ذلك، قال عبد الرحمن الملا، المؤسس المشارك والشريك الإداري لشركة Techarabia: "نحن نستفيد من زخم Big 5 Global للإعلان عن العديد من التحديثات والمعالم المثيرة ل Fortender".
حصرياً ليوم الافتتاح، تقدم Big 5 Talks الدورات المجانية المعتمدة للتطوير المهني المستمر (CPD)، في كل عام تصبح Big 5 Global منصة لا تفوت لمحترفي الصناعة للمشاركة في دورات معتمدة من التطوير المهني المستمر (CPD) وحلقات نقاش ومناقشات تعليمية

خلال يوم الافتتاح وحصرياً ستقدم Big 5 Talks دورات تتعلق بالخرسانة ينظمها المعهد الأمريكي للخرسانة (ACI)، حيث ستزود الحضور بأحدث التطورات البحثية المتعلقة باستخدام قضبان FRP في الهياكل الخرسانية المسلحة التي يقدمها الدكتور فريد عابد، أستاذ الهندسة المدنية، الجامعة الأمريكية في الشارقة. ومن بين الجلسات المؤثرة الأخرى، سيقدم حبيب الرحمن حسن، العضو الزميل في المعهد الأمريكي للخرسانة (ACI) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التطورات في مجال البناء باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في جميع أنحاء المنطقة.
وفي مكان آخر من الحدث ويحدث فقط في اليوم الأول، ستتضمن محادثات إدارة المرافق جلسات ثاقبة بما في ذلك موضوعات تحول صناعة إدارة المرافق بقيادة لارا بايمن، المدير الإداري لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في الرابطة الدولية لإدارة المرافق (IFMA).
يقدم يوم الافتتاح أيضا محادثات إدارة المشاريع ومحادثات التكنولوجيا، والتي ستستمر أيضا خلال الأيام المتبقية من الحدث. ومن بين المناقشات التي لا يجدر تفويت حضورها، البناء الخالي من الهدر، وتقنيات زيادة كفاءة المشروع والتي يقدمها سامر أبو دقة من شركة المقاولات الهندسية، والدور الحيوي للمعايير المفتوحة في التحول الرقمي لشركة الإلكترونيات المتقدمة، التي تضم خبراء من بلدية دبي، من بين جلسات ثاقبة أخرى.
سيقام معرض Big 5 Global في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023، في مركز دبي التجاري العالمي، وسيستقطب أكثر من 68,000 مشارك من أكثر من 150 دولة وأكثر من 2,200 عارض يعرضون أكثر من 50,000 منتج.
حضور معرض Big 5 global الذي يعقد بشكل سنوي مجاني للمتخصصين في هذا المجال. كما أن تسجيل الزوار مفتوح من خلال الرابط ( اضغط هنا ).

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