معرض Big 5 Global يفتتح أبوابه في 4 ديسمبر في دبي

(MENAFN
- Al Watan) يفتتح معرض Big 5 Global، الحدث الأكبر والأكثر تأثيراً في مجال الإنشاءات في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، أبوابه غداً في 4 ديسمبر في دورته 44، و يستمر على مدار أربعة أيام حتى 7 ديسمبر في مركز دبي التجاري العالمي حيث يجمع الحدث صناعة البناء العالمية تحت سقف واحد ويقدم أحدث الابتكارات والتقنيات التي تدفع الصناعة إلى الأمام.
سيضم الحدث السنوي 8 معارض متخصصة تغطي دورة البناء الكاملة عبر قطاعات مختلفة تمكن المهنيين من الحصول على حلول بناء عالمية لكل مرحلة من مراحل البناء:
- معرض Big 5 Heavy.
- معرض الشرق الأوسط للخرسانة Middle East Concrete.
- معرض النوافذ والأبواب والواجهات Windows Doors & Facades.
- معرض Gulf Glass.
- معرض HVAC R.
- معرض Middle East Stone.
- معرض التصميم الحضري والمناظر الطبيعية Urban Design & Landscape Expo.
- معرض FM EXPO.
وتعليقاً على ذلك، قالت جوزين هيجمانز، نائب الرئيس لفعاليات الإنشاءات بشركة دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة لمعرض Big 5 Global: "مع افتتاح معرض Big 5 Global غداً، نتطلع إلى الترحيب ب 2200 عارض من أكثر من 60 بلداً. تقدم هذه الشركات أحدث المنتجات والابتكارات والأفكار والخبرات الجديدة والتقنيات المتطورة، مما يسهل الصفقات التجارية الرائدة "، وتضيف هيجمانز بالقول: "إن يوم 4 ديسمبر هو عطلة رسمية هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، و تعتبر هذه فرصة للزوار لاستكشاف الحدث دون قيود زمنية، والمشاركة في محادثات مثمرة وأطول، مما يوفر المزيد من الفرص لإقامة شراكات جديدة".
عارضون بارزون يمثلون أجنحة 23 بلداً
في يوم افتتاحه، سيوفر الحدث لمحترفي البناء الزائرين فرصة للتفاعل بشكل مباشر مع العلامات التجارية الدولية عبر 23 جناحاً دولياً تعزز العلاقات التجارية الدولية. وتشمل هذه أجنحة دول مثل المملكة العربية السعودية و ألمانيا وإيطاليا واليونان وتركيا والهند واليونان والصين وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
ومن ضمن الشركات الكبرى المشاركة في هذا الحدث شركة أريستون Ariston، الشركة الرائدة في منتجات العزل الحراري وكفاءة الطاقة؛ وشركة جي جي بي JGB، الشركة الرئدة في توريد معدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الكهروميكانيكية؛ وشركة أنابيب الاتحاد Union Pipes، الشركة المصنعة للأنابيب البلاستيكية عالية الجودة؛ وشركة ستانلي بلاك آند ديكر، مزود الأدوات والحلول الهندسية المبتكرة؛ وشركة ماسا MASA، الشركة المصنعة لمنتجات الخرسانة الخلوية المعقمة؛ و شركة بوتزميستر Putzmeister، الشركة المصنعة لمضخات الخرسانة ومعدات الضخ الأخرى، من بين أمور أخرى.
يوم الافتتاح: إطلاق منتجات جديدة وعروض توضيحية حية
من المقرر أن تحول الشركات المشاركة معرض Big 5 Global إلى منصة رئيسية للعروض التوضيحية الحية. ويشمل ذلك كل شيء بدءاً من أحدث شاشات العرض التي تدعم التكنولوجيا إلى الميزات والقدرات الرائدة التي يمكن أن تحدث ثورة وابتكار في عمليات التصميم والبناء والتسليم. كما ستعرض بلدية دبي أحدث تقنيات البناء بما في ذلك الطباعة الخرسانية الحية 3D لإثبات استخدامها لبناء الهندسة الهيكلية المعقدة.
ومن خلال إطلاق منتج آخر، ستقدم شركة باور Bauer الألمانية، الشركة الرائدة عالمياً في مجال البناء وتصنيع الآلات BAUER Maschinen وهو أول جهاز حفر كهربائي كبير في العالم يتميز بخاصية BAUER eBG33 الذي يحتوي على محرك كهربائي قوي. كما ستطلق ميلووكي ومقرها الولايات المتحدة آلة حفر الماس MX Fuel 350mm التي تعمل على البطارية لقطع الخرسانة المسلحة.
كما تعيد شركة تك إرابيا لنظم المعلومات Techarabia التي تتخذ من دبي مقراً لها إطلاق برنامجها المتطور لإدارة المناقصات والمشتريات القائم على السحابة والذي يحمل اسم "فورتندر". وتعليقاً على ذلك، قال عبد الرحمن الملا، المؤسس المشارك والشريك الإداري لشركة Techarabia: "نحن نستفيد من زخم Big 5 Global للإعلان عن العديد من التحديثات والمعالم المثيرة ل Fortender".
حصرياً ليوم الافتتاح، تقدم Big 5 Talks الدورات المجانية المعتمدة للتطوير المهني المستمر (CPD)، في كل عام تصبح Big 5 Global منصة لا تفوت لمحترفي الصناعة للمشاركة في دورات معتمدة من التطوير المهني المستمر (CPD) وحلقات نقاش ومناقشات تعليمية
خلال يوم الافتتاح وحصرياً ستقدم Big 5 Talks دورات تتعلق بالخرسانة ينظمها المعهد الأمريكي للخرسانة (ACI)، حيث ستزود الحضور بأحدث التطورات البحثية المتعلقة باستخدام قضبان FRP في الهياكل الخرسانية المسلحة التي يقدمها الدكتور فريد عابد، أستاذ الهندسة المدنية، الجامعة الأمريكية في الشارقة. ومن بين الجلسات المؤثرة الأخرى، سيقدم حبيب الرحمن حسن، العضو الزميل في المعهد الأمريكي للخرسانة (ACI) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التطورات في مجال البناء باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في جميع أنحاء المنطقة.
وفي مكان آخر من الحدث ويحدث فقط في اليوم الأول، ستتضمن محادثات إدارة المرافق جلسات ثاقبة بما في ذلك موضوعات تحول صناعة إدارة المرافق بقيادة لارا بايمن، المدير الإداري لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في الرابطة الدولية لإدارة المرافق (IFMA).
يقدم يوم الافتتاح أيضا محادثات إدارة المشاريع ومحادثات التكنولوجيا، والتي ستستمر أيضا خلال الأيام المتبقية من الحدث. ومن بين المناقشات التي لا يجدر تفويت حضورها، البناء الخالي من الهدر، وتقنيات زيادة كفاءة المشروع والتي يقدمها سامر أبو دقة من شركة المقاولات الهندسية، والدور الحيوي للمعايير المفتوحة في التحول الرقمي لشركة الإلكترونيات المتقدمة، التي تضم خبراء من بلدية دبي، من بين جلسات ثاقبة أخرى.
سيقام معرض Big 5 Global في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023، في مركز دبي التجاري العالمي، وسيستقطب أكثر من 68,000 مشارك من أكثر من 150 دولة وأكثر من 2,200 عارض يعرضون أكثر من 50,000 منتج.
حضور معرض Big 5 global الذي يعقد بشكل سنوي مجاني للمتخصصين في هذا المجال. كما أن تسجيل الزوار مفتوح من خلال الرابط ( اضغط هنا ).
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