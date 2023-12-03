البليهي شاغل الدنيا بريء أم مذنب؟

(MENAFN
- Al Watan) تصدر مدافع الهلال علي البليهي المشهد في الوسط الرياضي السعودي أخيرا، وسط تساؤلات من الجماهير حول سبب طرده من مباراة الديربي، التي كسبها فريقه أمام النصر في دوري روشن السعودي للمحترفين، الجمعة الماضي.
فيديوهان منتشران
تعرض الدولي السعودي للطرد المباشر في الوقت بدل الضائع. وعقب المواجهة، ظهر فيديو للبليهي يحتفل فيه بهدف فريقه الثالث أمام جماهير النصر، ساخرًا منهم.
وانتشر فيديو آخر لمدافع الهلال وهو يقف في وسط الملعب، ويشير بإصبعه ساخرا أيضا من مشجعي العالمي، الذين وصف بعضهم إشارة البليهي بـ((المشينة))، مطالبين لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم بمعاقبته.
لقطات الناقل
لا تعترف لوائح اللجنة إلا باللقطات التي تظهر عبر الناقل الرسمي للمسابقة، وهو ما لا ينطبق على الفيديو الذي صوره أحد الجماهير من المدرجات. كما أن المقطع المنتشر لم يكن بالجودة المطلوبة لإصدار حكم على إشارة البليهي، ولم يظهر ما إذا كان قد حرك إصبعه بطريقة سيئة للجمهور النصراوي أم أنه أراد توجيه رسالة بالسبابة فحواها أن فريقه يتصدر الدوري، وسيظل رقم 1 دائمًا.
- طرد البليهي أمام النصر ما زال غامضا
- فيديوهان انتشرا للاعب بعيدا عن القناة الناقلة
- مطالبات بمعاقبة اللاعب بتهمة الإساءة لجماهير النصر
- لوائح لجنة الانضباط لا تعترف إلا بلقطات الناقل الرسمي
- الفيديوهان المنتشران غير واضحين ولا يُبينان حركة اللاعب
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