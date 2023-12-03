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البليهي شاغل الدنيا بريء أم مذنب؟

12/3/2023 2:13:24 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدر مدافع الهلال علي البليهي المشهد في الوسط الرياضي السعودي أخيرا، وسط تساؤلات من الجماهير حول سبب طرده من مباراة الديربي، التي كسبها فريقه أمام النصر في دوري روشن السعودي للمحترفين، الجمعة الماضي.
فيديوهان منتشران
تعرض الدولي السعودي للطرد المباشر في الوقت بدل الضائع. وعقب المواجهة، ظهر فيديو للبليهي يحتفل فيه بهدف فريقه الثالث أمام جماهير النصر، ساخرًا منهم.
وانتشر فيديو آخر لمدافع الهلال وهو يقف في وسط الملعب، ويشير بإصبعه ساخرا أيضا من مشجعي العالمي، الذين وصف بعضهم إشارة البليهي بـ((المشينة))، مطالبين لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم بمعاقبته.
لقطات الناقل
لا تعترف لوائح اللجنة إلا باللقطات التي تظهر عبر الناقل الرسمي للمسابقة، وهو ما لا ينطبق على الفيديو الذي صوره أحد الجماهير من المدرجات. كما أن المقطع المنتشر لم يكن بالجودة المطلوبة لإصدار حكم على إشارة البليهي، ولم يظهر ما إذا كان قد حرك إصبعه بطريقة سيئة للجمهور النصراوي أم أنه أراد توجيه رسالة بالسبابة فحواها أن فريقه يتصدر الدوري، وسيظل رقم 1 دائمًا.
- طرد البليهي أمام النصر ما زال غامضا
- فيديوهان انتشرا للاعب بعيدا عن القناة الناقلة
- مطالبات بمعاقبة اللاعب بتهمة الإساءة لجماهير النصر
- لوائح لجنة الانضباط لا تعترف إلا بلقطات الناقل الرسمي
- الفيديوهان المنتشران غير واضحين ولا يُبينان حركة اللاعب

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