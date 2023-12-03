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31 هدفا في أولى جولات دخون صبيا

12/3/2023 2:13:24 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت مباريات الجولة الأولى لدورة دخون محافظة صبيا بـ15 مباراة، و13 هدفا، و57 بطاقة، وتنطلق مباريات الجولة الثانية، التي سميت ((جولة إكسبو))، الليلة بعدد من المباريات التي ستقام على أرضية ملعب إدارة التعليم بصبيا.
وأوضح رئيس لجنة تنظيم بطولة دخون صبيا، وليد معافا: ((كل نسخة من بطولة دخون الإماراتية تكون في محافظة من محافظات جازان، حيث أقمنا النسخة الأولى في محافظة ضمد، والآن النسخة الثانية في محافظة صبيا، وعدد الفرق المشاركة في كل نسخة 32 فريقا من مختلف محافظات جازان، وقسمت على 8 مجموعات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ16. وقبل بداية هذه البطولة، أقمنا حفل افتتاح ومباراة سوبر بين بطل النسخة الأولى وآخر بطل في محافظة صبيا، وطبعا بطولتنا هي البطولة الوحيدة التي لها حفل افتتاح وحفل نهائي على مستوى المملكة، ولا يستطيع أى فريق الاشتراك فيها، حيث إننا في البداية نعلن عن فتح باب التقدم للبطولة، ونقيم الفرق المتقدمة، ونفرزها حسب تصنيفات الفرق لدى رابطة فرق الهواة. وعلى ضوء التصنيف، نختار الفرق المشاركة، حيث لدينا لجنة تنظيم من أفضل القادة الرياضيين فنيا وإداريا على مستوى المنطقة)).
وأضاف معافا: ((الآن انتهت الجولة الأولى بـ15 مباراة و31 هدفا و57 بطاقة ملونة، وستنطلق الليلة الجولة الثانية التي سميت جولة إكسبو 2030)).

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