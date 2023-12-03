31 هدفا في أولى جولات دخون صبيا

(MENAFN
- Al Watan) اختتمت مباريات الجولة الأولى لدورة دخون محافظة صبيا بـ15 مباراة، و13 هدفا، و57 بطاقة، وتنطلق مباريات الجولة الثانية، التي سميت ((جولة إكسبو))، الليلة بعدد من المباريات التي ستقام على أرضية ملعب إدارة التعليم بصبيا.
وأوضح رئيس لجنة تنظيم بطولة دخون صبيا، وليد معافا: ((كل نسخة من بطولة دخون الإماراتية تكون في محافظة من محافظات جازان، حيث أقمنا النسخة الأولى في محافظة ضمد، والآن النسخة الثانية في محافظة صبيا، وعدد الفرق المشاركة في كل نسخة 32 فريقا من مختلف محافظات جازان، وقسمت على 8 مجموعات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ16. وقبل بداية هذه البطولة، أقمنا حفل افتتاح ومباراة سوبر بين بطل النسخة الأولى وآخر بطل في محافظة صبيا، وطبعا بطولتنا هي البطولة الوحيدة التي لها حفل افتتاح وحفل نهائي على مستوى المملكة، ولا يستطيع أى فريق الاشتراك فيها، حيث إننا في البداية نعلن عن فتح باب التقدم للبطولة، ونقيم الفرق المتقدمة، ونفرزها حسب تصنيفات الفرق لدى رابطة فرق الهواة. وعلى ضوء التصنيف، نختار الفرق المشاركة، حيث لدينا لجنة تنظيم من أفضل القادة الرياضيين فنيا وإداريا على مستوى المنطقة)).
وأضاف معافا: ((الآن انتهت الجولة الأولى بـ15 مباراة و31 هدفا و57 بطاقة ملونة، وستنطلق الليلة الجولة الثانية التي سميت جولة إكسبو 2030)).
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