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جدة تستعد لاستقبال عشاق كأس العالم للأندية 2023

12/3/2023 2:13:24 PM
(MENAFN- Al Watan) تستعد محافظة جدة لاستقبال جماهير كأس العالم للأندية 2023؛ التي تنظمها المملكة على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل، وذلك خلال الفترة من 12 - 22 ديسمبر. وشهدت مناطق ومحافظات المملكة العديد من اللوحات والشاشة الترحيبية تحت شعار "هلا بالمشجعين " لترحيب بجميع عشاق كرة القدم من جماهير الأندية المشاركة بجانب الاتحاد السعودي وهي:
- نادي مانشيستر سيتي
- نادي أوراوا الياباني
- النادي الأهلي المصري
- نادي ليون المكسيكي
- فلومينينسي البرازيلي
- نادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي
وتواصل اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية جولاتها الترويجية الثانية، والتي تستمر حتى 9 ديسمبر في كورنيش جدة، لاعطاء الجماهير كرة القدم والعوائل فرصة التصوير مع الكأس الأصلية الخاصة بالبطولة والتي سبق وأن رفعها أساطير كرة القدم من مختلف أنحاء العالم. مما يُذكر أن الجولة الترويجية تقدم عروضاً ترفيهية وموسيقية متنوعة، بالإضافة إلى أنشطة الرسم على الوجه للأطفال وغيرها من الفعاليات التي تستهدف مختلف الفئات العمرية.

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