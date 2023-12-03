جدة تستعد لاستقبال عشاق كأس العالم للأندية 2023

(MENAFN
- Al Watan) تستعد محافظة جدة لاستقبال جماهير كأس العالم للأندية 2023؛ التي تنظمها المملكة على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل، وذلك خلال الفترة من 12 - 22 ديسمبر. وشهدت مناطق ومحافظات المملكة العديد من اللوحات والشاشة الترحيبية تحت شعار "هلا بالمشجعين " لترحيب بجميع عشاق كرة القدم من جماهير الأندية المشاركة بجانب الاتحاد السعودي وهي:
- نادي مانشيستر سيتي
- نادي أوراوا الياباني
- النادي الأهلي المصري
- نادي ليون المكسيكي
- فلومينينسي البرازيلي
- نادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي
وتواصل اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية جولاتها الترويجية الثانية، والتي تستمر حتى 9 ديسمبر في كورنيش جدة، لاعطاء الجماهير كرة القدم والعوائل فرصة التصوير مع الكأس الأصلية الخاصة بالبطولة والتي سبق وأن رفعها أساطير كرة القدم من مختلف أنحاء العالم. مما يُذكر أن الجولة الترويجية تقدم عروضاً ترفيهية وموسيقية متنوعة، بالإضافة إلى أنشطة الرسم على الوجه للأطفال وغيرها من الفعاليات التي تستهدف مختلف الفئات العمرية.
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