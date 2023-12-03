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الجنائية الدولية تتعهد بتكثيف التحقيقات بشأن الحرب في غزة

12/3/2023 2:13:24 PM
(MENAFN- Al Watan) قُتل أكثر من 15200 شخص في قطاع غزة المحاصر، على مدى أكثر من 8 أسابيع من المعارك والقصف العنيف. تعهّد مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بعد سلسلة من الانتقادات التي وجهة للمحكمة، تكثيف جهود التحقيق في جرائم الحرب المفترضة في ختام زيارة قام بها إلى الأراضي المحتلة. وشدد خان على أن طبيعة الزيارة "ليست للتحقيق" لكنه لفت إلى أنه تمكن من التحدّث إلى الضحايا من طرفي النزاع، وقال خان: "سيكثّف مكتبي جهوده لتحقيق تقدّم في تحقيقاته المرتبطة بهذا الوضع". وأضاف: "يجب أن تكون الاتهامات الموثوقة بشأن جرائم ارتكبت خلال هذا النزاع موضع دراسة وتحقيق مستقلين".
وفتحت المحكمة عام 2021 تحقيقًا شأن إسرائيل وحماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية المسلحة بتهم ارتكاب جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، وسبق لخان أن أشار إلى أن التحقيق حاليا "توسع ليشمل التصعيد في الأعمال العدائية والعنف منذ الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر 2023"، لكن فرق المحكمة الجنائية الدولية لم تتمكن من دخول غزة أو إجراء تحقيقات في إسرائيل غير المنضوية في المحكمة.
ودعت 5 دول في منتصف نوفمبر إلى تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية في الحرب بين القوات الإسرائيلية وحماس فيما أفاد خان بأن فريقه جمع "كمية كبيرة" من الأدلة عن "حوادث ذات صلة". وحذّر أنه "على جميع الأطراف الامتثال إلى القانون الإنساني الدولي. ما لم تقوموا بذلك، فلا تشتكوا عندما يستوجب الوضع بأن يتحرّك مكتبي".

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