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الفلبين بين زلزال قوي يهدد بتسونامي وهجمات المتطرفين

12/3/2023 2:13:24 PM
(MENAFN- Al Watan) هز جنوب الفلبين زلزال قوي وأدى لمقتل قروي واحد على الأقل وإصابة عدة آخرين بينما فر الآلاف من منازلهم في حالة من الذعر وازدحمت الطرق المؤدية إلى مناطق مرتفعة بعد صدور تحذير من حدوث تسونامي.
فيما ألقى الرئيس الفلبيني باللوم على ((إرهابيين أجانب)) في انفجار قنبلة أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة العشرات في الجنوب وأثار إنذارًا أمنيًا، بما في ذلك في العاصمة مانيلا، حيث تتواجد قوات الدولة في حالة تأهب.
موجات تسونامي
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال الذي وقع مساء السبت بلغت قوته 7.6 درجة ووقع على عمق 32 كيلومترًا (20 ميلا)، وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ إنه يتوقع أن تضرب موجات تسونامي جنوب الفلبين وأجزاء من إندونيسيا وبالاو وماليزيا، لكنه أسقط تحذيره في وقت لاحق من حدوث تسونامي. وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية زلزالا آخر، الأحد، بقوة 6.6 درجة شرق بلدية هينواتان وعلى عمق 56 كيلومترًا (34 ميلا)، لكن لم يكن هناك إنذار بحدوث تسونامي، ووصفت وكالة رصد الزلازل الفلبينية الزلزال بأنه هزة ارتدادية.
تأثير الزلزال
وقال وزير الدفاع، جيلبرتو تيودورو جونيور، في مؤتمر صحفي إن السلطات تقوم بتقييم تأثير الزلزال، لكن التقارير الأولية أشارت إلى عدم وقوع أضرار كبيرة باستثناء جسرين متضررين وجيوب من انقطاع التيار الكهربائي، وأضاف أنه تم الإبلاغ عن حالة وفاة مع بعض الإصابات.
وقال تيريسيتو باكولكول، رئيس المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، بعد وقت قصير من وقوع الزلزال، إن وكالته نصحت السكان على طول ساحل مقاطعتي سوريجاو ديل سور ودافاو الشرقية، اللتين كانتا بالقرب من مركز الزلزال تحت سطح البحر، قم بالإخلاء فورًا إلى أرض مرتفعة أو انتقل إلى الداخل، وقال مسؤولون إن العديد من القرويين الذين فروا إلى مراكز الإخلاء عادوا إلى منازلهم.
50 جريحًا
وفي سياق آخر ذكر القائد العسكري الإقليمي، الميجور جنرال غابرييل فيراي، الثالث إن أربعة أشخاص قتلوا في الانفجار، بينهم ثلاث نساء، وتم نقل 50 آخرين إلى مستشفيين لتلقي العلاج، وبين حاكم إقليم لاناو ديل سور، وعاصمته ماراوي، إن ستة من الجرحى يكافحون من أجل حياتهم في المستشفى.

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