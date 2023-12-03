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مستهدفات ومبادرات باجتماع مجلس التنسيق السعودي القطري

12/3/2023 2:13:23 PM
(MENAFN- Al Watan) رأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في الدوحة، أمس، الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري.
وفي بداية الاجتماع، رحب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، بوزير الخارجية في بلده الثاني دولة قطر، والوفد المرافق له، متمنياً لهم طيب الإقامة.
تلا ذلك استعراض قدَّمه فريقا عمل الأمانة العامة للمجلس للأعمال التحضيرية ومخرجات اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس وفرق عملها خلال الفترة الماضية، وما تضمنته من مستهدفات ومبادرات ومذكرات تفاهم من المزمع توقيعها على هامش الاجتماع المقبل لمجلس التنسيق السعودي القطري.
‏وأشاد رئيسا اللجنة التنفيذية في الجانبين بالتعاون والتنسيق القائم بين لجان المجلس الفرعية وفرق عمل الأمانة العامة للمجلس في الجانبين، التي تأتي تحضيراً للاجتماع السابع للمجلس، وشددا على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين ويحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

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