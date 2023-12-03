اجتماع استثنائي عربي لمكافحة الإرهاب

(MENAFN
- Al Watan) بدأت، أمس في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الاستثنائي لفريق الخبراء العرب المَعنِي بمكافحة الإرهاب، برئاسة رئيس الفريق العقيد أحمد بن عبدالرحمن بن محمد الزهراني، ومشاركة ممثلي الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب في الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وأفادت مديرة إدارة الشؤون القانونية في الجامعة العربية الوزيرة المفوضة الدكتورة مها بخيت، في كلمتها الافتتاحية، بأن انعقاد هذا الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوصية الاجتماع الـ33 لفريق الخبراء العرب المَعنِي بمكافحة الارهاب، الذي عُقِدَ في أغسطس الماضي بتونس، بشأن البند الثالث الخاص بعقد اجتماع استثنائي للفريق، لدراسة موضوع حماية البنية التحتية من الهجمات الإرهابية، وطلب الدول العربية موافاة الأمانة الفنية بمرئياتها ومقترحاتها والإجراءات المتخذة من قِبل الدول، لعرضها على هذا الاجتماع.
وأضافت أن الاجتماع يناقش هذا البند في ضوء المرئيات والملاحظات التي وصلت من الدول العربية، مُعربة عن أملها أن تتم الاستفادة من التجارب التي ستعرض خلال الاجتماع.
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