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اجتماع استثنائي عربي لمكافحة الإرهاب

12/3/2023 2:13:23 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت، أمس في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الاستثنائي لفريق الخبراء العرب المَعنِي بمكافحة الإرهاب، برئاسة رئيس الفريق العقيد أحمد بن عبدالرحمن بن محمد الزهراني، ومشاركة ممثلي الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب في الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وأفادت مديرة إدارة الشؤون القانونية في الجامعة العربية الوزيرة المفوضة الدكتورة مها بخيت، في كلمتها الافتتاحية، بأن انعقاد هذا الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوصية الاجتماع الـ33 لفريق الخبراء العرب المَعنِي بمكافحة الارهاب، الذي عُقِدَ في أغسطس الماضي بتونس، بشأن البند الثالث الخاص بعقد اجتماع استثنائي للفريق، لدراسة موضوع حماية البنية التحتية من الهجمات الإرهابية، وطلب الدول العربية موافاة الأمانة الفنية بمرئياتها ومقترحاتها والإجراءات المتخذة من قِبل الدول، لعرضها على هذا الاجتماع.
وأضافت أن الاجتماع يناقش هذا البند في ضوء المرئيات والملاحظات التي وصلت من الدول العربية، مُعربة عن أملها أن تتم الاستفادة من التجارب التي ستعرض خلال الاجتماع.

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