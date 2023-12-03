انتهاء اختبارات قياس الأداء الأكاديمي

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب للمرة الأولى عن الانتهاء من قياس الأداء الأكاديمي لعام 2023، للجامعات والكليات السعودية في (13) تخصصًا في البرامج الأكاديمية، من خلال نتائج اختبارات برنامج جاهزية، كما أصدرت لأول مرة بطاقات الأداء للجامعات بناء على نتائج كل جامعة في هذه الاختبارات، حيث عُقدت تلك الاختبارات في يونيو 2023م واستهدفت طلاب السنة الأخيرة من مرحلة البكالوريوس، وذلك ضمن مشاريع برنامج جاهزية لرفع جودة خريجي التعليم العالي وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل.
وهدفت الاختبارات التي طبقت لأول مرة هذا العام, لقياس مستوى تحصيـل الخريجين لنواتـج التعلـم المطلوبة في تخصصاتهم، التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل ومع المعايير العلمية للتخصصات المختلفة، ومعرفة مدى جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل.
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