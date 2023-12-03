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انتهاء اختبارات قياس الأداء الأكاديمي

12/3/2023 2:13:23 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب للمرة الأولى عن الانتهاء من قياس الأداء الأكاديمي لعام 2023، للجامعات والكليات السعودية في (13) تخصصًا في البرامج الأكاديمية، من خلال نتائج اختبارات برنامج جاهزية، كما أصدرت لأول مرة بطاقات الأداء للجامعات بناء على نتائج كل جامعة في هذه الاختبارات، حيث عُقدت تلك الاختبارات في يونيو 2023م واستهدفت طلاب السنة الأخيرة من مرحلة البكالوريوس، وذلك ضمن مشاريع برنامج جاهزية لرفع جودة خريجي التعليم العالي وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل.
وهدفت الاختبارات التي طبقت لأول مرة هذا العام, لقياس مستوى تحصيـل الخريجين لنواتـج التعلـم المطلوبة في تخصصاتهم، التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل ومع المعايير العلمية للتخصصات المختلفة، ومعرفة مدى جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل.

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