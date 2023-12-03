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المجاردة تستقبل زوارها بحسن الوفادة

12/3/2023 2:13:23 PM
(MENAFN- Al Watan) استعدت بلدية محافظة المجاردة لموسم الشتاء بعدة مشاريع لاستقبال الزوار وأهالي المحافظة، بتشكيل فريق عمل حسن الوفادة، وجرى إنشاء غرفة عمليات تعتبر نقطة انطلاق لفريق العمل لتوفير وتسهيل وإرشاد زوار ومرتادي محافظة المجاردة طوال فترة موسم الشتاء لتقديم الخدمات.
وقال رئيس البلدية أحمد العربي، إن البلدية انتهت من تجهيز شارع اليمامة الذي يحتوي على عدد من المواقع المميزة للاستثمار والتي يجد فيها الزائر المسارات المناسبة، وأيضا إتاحة الفرصة في مركز الحي للزوار للاطلاع على معرض الصور الطبيعية ومقومات المجاردة، كما جهزت الحدائق العامة داخل المحافظة ومراكزها بعمل صيانة كاملة واشتمل العمل على صيانة التمديدات الكهربائية والتأكد من سلامتها وصيانة المسطحات الخضراء ودورات المياه، كما تم تركيب عدد من الألعاب في عدد من الحدائق ومن أهمها حديقة السلام.

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