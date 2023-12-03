زراعة وسفلتة بالشرقية

(MENAFN
- Al Watan) تواصل أمانة المنطقة الشرقية أعمال سفلتة الطرق والشوارع في مختلف مناطق ومحافظات المنطقة، شملت إعادة تأهيل عدد من الشوارع في أحياء مركز عين دار والمراكز المجاورة لها، حيث انتهت من إعادة كشط وسفلتة عدد من الطرق، استخدمت خلالها 60000 متر مربع من الإسفلت، بهدف توفير السلامة والراحة والأمان لمستخدمي الطرق، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان، وتطوير الشوارع وجعلها أكثر انسيابية ومرونة وفق أفضل معايير ومواصفات إنشاء البنية التحتية.
كما نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي مجموعة من أعمال الزراعة في محافظة بقيق، التي تهدف إلى زيادة الغطاء النباتي، وتحسين المشهد الحضري، وتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة، وأنسنة المدن.
وأشارت الأمانة إلى زراعة حوليات شتوية بلغت 98000 زهرة من نوع البيتوينا الهايبرد، و 30000 نبتة مستديمة من نوع الفنكا روز البلدي، إضافة إلى زراعة أصناف متنوعة من الأشجار والشجيرات بلغت 868 نبتة، إضافةً إلى تمديد شبكة الري في حي البساتين بطول 2600 متر طولي، لدعم هذه المشاريع وضمان توفير الري الكافي للشتلات الزراعية.
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