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زراعة وسفلتة بالشرقية

12/3/2023 2:13:23 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصل أمانة المنطقة الشرقية أعمال سفلتة الطرق والشوارع في مختلف مناطق ومحافظات المنطقة، شملت إعادة تأهيل عدد من الشوارع في أحياء مركز عين دار والمراكز المجاورة لها، حيث انتهت من إعادة كشط وسفلتة عدد من الطرق، استخدمت خلالها 60000 متر مربع من الإسفلت، بهدف توفير السلامة والراحة والأمان لمستخدمي الطرق، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان، وتطوير الشوارع وجعلها أكثر انسيابية ومرونة وفق أفضل معايير ومواصفات إنشاء البنية التحتية.
كما نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي مجموعة من أعمال الزراعة في محافظة بقيق، التي تهدف إلى زيادة الغطاء النباتي، وتحسين المشهد الحضري، وتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة، وأنسنة المدن.
وأشارت الأمانة إلى زراعة حوليات شتوية بلغت 98000 زهرة من نوع البيتوينا الهايبرد، و 30000 نبتة مستديمة من نوع الفنكا روز البلدي، إضافة إلى زراعة أصناف متنوعة من الأشجار والشجيرات بلغت 868 نبتة، إضافةً إلى تمديد شبكة الري في حي البساتين بطول 2600 متر طولي، لدعم هذه المشاريع وضمان توفير الري الكافي للشتلات الزراعية.

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