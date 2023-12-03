شركات التكنولوجيا الأسوأ احتفاظا بالموظفين في أمريكا

شركات التكنولوجيا الأسوأ احتفاظا بالموظفين في أمريكا
التاريخ
12/3/2023 2:13:22 PM
(MENAFN- Al Watan) تعد صناعة التكنولوجيا الأكثر اضطرابا في العالم، وذلك لقصر فترات بقاء الموظفين في الشركات التي تعمل في هذا القطاع. ويظهر في تحليل نشره موقع ( visualcapitalist ) أن أقصر 5 متوسط فترات عمل بين القوى العاملة في عمالقة التكنولوجيا الثلاثة في أمريكا Apple وAmazon وMeta، يتركون وظائفهم قبل العام الثاني، أكثر من غيرهم في الشركات، وعلى مر السنين، كان يُنظر إلى شركتي Apple وMeta على أنهما من أفضل الشركات التي يمكن العمل معها، حيث يمتدح الموظفون بحماس ثقافاتهم وقيمهم وفوائدهم وامتيازاتهم.
وفي العام الماضي، تصدرت شركة Meta عناوين الأخبار بإعلانها عن أهم عملية تسريح للموظفين الفنيين هذا العام، والتي تضمنت تخفيضًا بنسبة 13% في عدد الموظفين.
أسوأ الشركات الأمريكية من حيث الاحتفاظ بالموظفين
| التريب
| الشركة
| بقاء الموظف
بالأشهر
| بقاء الموظف
بالسنة
| 1
| Apple
| 20.5
| 1.7
| 2=
| amazon
| 21.5
| 1.8
| 2=
| Meta
| 21.5
| 1.8
| 4
| Tesla
| 24
| 2
| 5=
| AMD
| 27.5
| 2.3
| 5=
| servicenow
| 27.5
| 2.3
| 7=
| salesforce
| 33.5
| 2.8
| 7=
| NEXTera
ENERGY
| 33.5
| 2.8
| 9=
| S&P Global
| 38.8
| 2.9
| 9=
| TJX
| 38.8
| 2.9
| 11
| Goldman
Sachs
| 36
| 3
| 12=
| NETFLEX
| 37.2
| 3.1
| 12=
| VERTEX
| 37.2
| 3.1
| 12=
| Abbott
| 37.2
| 3.1
| 15=
| mastercard
| 38.3
| 3.2
| 15=
| nVIDIA
| 38.3
| 3.2
| 17
| HCA
Healthcare
| 40.8
| 3.4
| 18
| PayPal
| 43.1
| 3.6
| 19=
| Alphabet
| 44.3
| 3.7
| 19=
| Thermo
Fisher
| 44.3
| 3.7
MENAFN03122023000089011017ID1107528085
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.