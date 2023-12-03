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شركات التكنولوجيا الأسوأ احتفاظا بالموظفين في أمريكا

12/3/2023 2:13:22 PM
(MENAFN- Al Watan) تعد صناعة التكنولوجيا الأكثر اضطرابا في العالم، وذلك لقصر فترات بقاء الموظفين في الشركات التي تعمل في هذا القطاع. ويظهر في تحليل نشره موقع ( visualcapitalist ) أن أقصر 5 متوسط فترات عمل بين القوى العاملة في عمالقة التكنولوجيا الثلاثة في أمريكا Apple وAmazon وMeta، يتركون وظائفهم قبل العام الثاني، أكثر من غيرهم في الشركات، وعلى مر السنين، كان يُنظر إلى شركتي Apple وMeta على أنهما من أفضل الشركات التي يمكن العمل معها، حيث يمتدح الموظفون بحماس ثقافاتهم وقيمهم وفوائدهم وامتيازاتهم.
وفي العام الماضي، تصدرت شركة Meta عناوين الأخبار بإعلانها عن أهم عملية تسريح للموظفين الفنيين هذا العام، والتي تضمنت تخفيضًا بنسبة 13% في عدد الموظفين.
أسوأ الشركات الأمريكية من حيث الاحتفاظ بالموظفين































































































































التريب الشركة بقاء الموظف
بالأشهر 		بقاء الموظف
بالسنة
1 Apple 20.5 1.7
2= amazon 21.5 1.8
2= Meta 21.5 1.8
4 Tesla 24 2
5= AMD 27.5 2.3
5= servicenow 27.5 2.3
7= salesforce 33.5 2.8
7= NEXTera
ENERGY 		33.5 2.8
9= S&P Global 38.8 2.9
9= TJX 38.8 2.9
11 Goldman
Sachs 		36 3
12= NETFLEX 37.2 3.1
12= VERTEX 37.2 3.1
12= Abbott 37.2 3.1
15= mastercard 38.3 3.2
15= nVIDIA 38.3 3.2
17 HCA
Healthcare 		40.8 3.4
18 PayPal 43.1 3.6
19= Alphabet 44.3 3.7
19= Thermo
Fisher 		44.3 3.7

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