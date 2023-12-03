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نيسان مصر توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مجدى يعقوب

12/3/2023 2:13:09 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، توقيع بروتوكول تعاون مع شركة نيسان مصر ضمن مبادرة“التحرك بمسؤولية مع نيسان أورفان”.

وقال المهندس شريف الدسوقى العضو المنتدب لنيسان أفريقيا:“تفتخر نيسان بتوقيعها بروتوكول تعاون مع مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، ونتطلع لتعاون مُثمر من خلال مساهمتنا فى تحقيق أهداف المؤسسة وإحداث تغيير إيجابى فى حياة المرضى”.

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وقالت دينا الجزار، نائب الرئيس لشؤون التنمية وجمع التبرعات بمؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، إن مساهمات القطاع الخاص تلعب دور حيوى فى علاج آلاف الحالات من مرضى القلب سنويا بالمجان، من خلال العديد من وسائل الدعم سواء من خلال التبرعات المالية أو تقديم الخدمات المتنوعة.

يذكر أن مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، تقدم خدمات الرعاية الصحية لأكثر من 40 ألف مريض قلب وأوعية دموية سنويًا بالمجان، وتستهدف مضاعفة أعداد المستفيدين 3 أضعاف خلال الفترة المقبلة من خلال مركز مجدى يعقوب العالمى للقلب الجديد بمدينة حدائق أكتوبر، والتى ستقدم خدمات الرعاية الصحية لأكثر من 120 ألف مريض و12 ألف عملية سنويًا 60% منها للأطفال، كما سيوفر المستشفى التدريب الطبى العملى لأكثر من 1500 طبيب

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