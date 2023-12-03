نيسان مصر توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مجدى يعقوب

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، توقيع بروتوكول تعاون مع شركة نيسان مصر ضمن مبادرة“التحرك بمسؤولية مع نيسان أورفان”.
وقال المهندس شريف الدسوقى العضو المنتدب لنيسان أفريقيا:“تفتخر نيسان بتوقيعها بروتوكول تعاون مع مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، ونتطلع لتعاون مُثمر من خلال مساهمتنا فى تحقيق أهداف المؤسسة وإحداث تغيير إيجابى فى حياة المرضى”.
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وقالت دينا الجزار، نائب الرئيس لشؤون التنمية وجمع التبرعات بمؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، إن مساهمات القطاع الخاص تلعب دور حيوى فى علاج آلاف الحالات من مرضى القلب سنويا بالمجان، من خلال العديد من وسائل الدعم سواء من خلال التبرعات المالية أو تقديم الخدمات المتنوعة.
يذكر أن مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، تقدم خدمات الرعاية الصحية لأكثر من 40 ألف مريض قلب وأوعية دموية سنويًا بالمجان، وتستهدف مضاعفة أعداد المستفيدين 3 أضعاف خلال الفترة المقبلة من خلال مركز مجدى يعقوب العالمى للقلب الجديد بمدينة حدائق أكتوبر، والتى ستقدم خدمات الرعاية الصحية لأكثر من 120 ألف مريض و12 ألف عملية سنويًا 60% منها للأطفال، كما سيوفر المستشفى التدريب الطبى العملى لأكثر من 1500 طبيب
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