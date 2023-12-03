مذكرة تفاهم بين المركزي الإماراتي وبنك كوبا لتعزيز التعاون المشترك

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقع مصرف الإمارات المركزي وبنك كوبا المركزي، اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الروابط المشتركة وإرساء إطار لتطوير العلاقات الثنائية وتبادل المعلومات والخبرات في المجالات المشتركة.
ووفق ما نقلته وكالة أنياء الإمارات (وام)، تشمل المذكرة تعزيز التعاون الثنائي من خلال تبادل المعلومات حول أفضل الممارسات ذات الصلة بالأعمال الأساسية للبنوك المركزية، وتوسيع نطاق الحوار والمشاركة بشأن القوانين والأنظمة المتعلقة بالعملات الرقمية للبنوك المركزية ونظم الدفع والابتكار المالي الرقمي، والإشراف على نظم وخدمات الدفع في أسواق البلدين.
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أهداف المذكرة
كما تشمل المذكرة تسهيل التعاون بين الجانبين عبر التدريب والمساعدات الفنية وتبادل الخبرات والمعارف، بما في ذلك الدراسات والبحوث المشتركة، بالإضافة إلى تشجيع الطرفين للبنوك التجارية في البلدين على التعاون المصرفي.
وتعليقًا على التوقيع، قال محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى، إن“مذكرة التفاهم الموقعة تعكس رغبة مصرف الإمارات المركزي وبنك كوبا المركزي في تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجال المالي، والاستفادة من التطور الرقمي والتكنولوجيا المالية لتطوير خدمات وأنظمة الدفع لتعزيز العلاقات المشتركة ودعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة للدولة”.
وتابع:“نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع نظرائنا في جمهورية كوبا، من أجل توسيع نطاق علاقات التعاون في المجالات كافة”.
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