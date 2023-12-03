مذكرة تفاهم بين المركزي الإماراتي وبنك كوبا لتعزيز التعاون المشترك

MENAFN - Al-Borsa News) وقع مصرف الإمارات المركزي وبنك كوبا المركزي، اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الروابط المشتركة وإرساء إطار لتطوير العلاقات الثنائية وتبادل المعلومات والخبرات في المجالات المشتركة.

ووفق ما نقلته وكالة أنياء الإمارات (وام)، تشمل المذكرة تعزيز التعاون الثنائي من خلال تبادل المعلومات حول أفضل الممارسات ذات الصلة بالأعمال الأساسية للبنوك المركزية، وتوسيع نطاق الحوار والمشاركة بشأن القوانين والأنظمة المتعلقة بالعملات الرقمية للبنوك المركزية ونظم الدفع والابتكار المالي الرقمي، والإشراف على نظم وخدمات الدفع في أسواق البلدين.

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أهداف المذكرة

كما تشمل المذكرة تسهيل التعاون بين الجانبين عبر التدريب والمساعدات الفنية وتبادل الخبرات والمعارف، بما في ذلك الدراسات والبحوث المشتركة، بالإضافة إلى تشجيع الطرفين للبنوك التجارية في البلدين على التعاون المصرفي.

وتعليقًا على التوقيع، قال محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى، إن“مذكرة التفاهم الموقعة تعكس رغبة مصرف الإمارات المركزي وبنك كوبا المركزي في تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجال المالي، والاستفادة من التطور الرقمي والتكنولوجيا المالية لتطوير خدمات وأنظمة الدفع لتعزيز العلاقات المشتركة ودعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة للدولة”.

وتابع:“نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع نظرائنا في جمهورية كوبا، من أجل توسيع نطاق علاقات التعاون في المجالات كافة”.