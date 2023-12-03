وزيرة البيئة: الانتقال العادل يعد عنصرًا حاسمًا يسهم فى دفع مفاوضات المناخ للأمام

MENAFN - Al-Borsa News) قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن الانتقال العادل يعد عنصرًا حاسمًا يساهم في دفع مفاوضات المناخ إلى الأمام، ليس فقط للبناء على ضريبة السلع والخدمات ولكن أيضًا للتنفيذ الكامل للمساهمات المحددة وطنيًا الحالية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة اليوم الأحد في أول مائدة مستديرة وزارية سنوية رفيعة المستوى حول الانتقال العادل، والتي تعقد ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشان تغير المناخ COP28 المقام بمدينة إكسبو دبي، وذلك بحضور عدد من الوزراء ونواب الوزراء ورؤساء عدد من الوفود.

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وأكدت الوزيرة أهمية عقد هذه الجلسة المهمة التي تعد أحد توصيات مؤتمر المناخ COP27، حيث تنبع أهمية الجلسة في أن قضية العمل على تحقيق انتقال عادل يعتبر من صميم الالتزامات العالمية بشأن المناخ فاتفاق باريس بشأن تغير المناخ يقرّ بضرورة تحقيق تحول عادل للقوى العاملة، وإيجاد العمل الكريم والوظائف اللائقة، حيث تحتاج بعض المناطق والبلدان التي ستواجه صعوبات بالتعامل مع تلك التغيرات؛ لدعم عمليات الانتقال العادل لديها.

وأوضحت أنه باتفاق الجميع على الهدف العالمي الجماعي الجديد لعام 2050، فإن مسارات الوصول للمستويات المطلوبة للتخفيف والتكيف ستتطلب تغييرًا كبيرًا في نموذجنا التنموي، ولهذا التغيير تأثيرات اجتماعية واقتصادية ليس فقط على الأفراد والقوى العاملة ولكن أيضًا له تأثيرات على الممتلكات.

ولفتت إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أهمية العمل على خلق فرص عمل جديدة تتناسب مع التحول الذي سيحدث ولابد من الأخذ في الاعتبار الآثار الاجتماعية التي قد تنجم عن هذا التحول، مُشيرةً إلى ضرورة إجراء مزيد من المناقشات حول القطاعات والإجراءات والسياسات في السنوات القادمة.