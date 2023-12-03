((كيما)) تسعى لتدبير دفعة مقدم مشروع النترات قبل نهاية ديسمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تسعى شركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما” التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لتدبير الدفعة المقدمة الخاصة بالتعاقد مع شركة تكنومنت لتدشين مشروع حامض النتريك ونترات الأمونيوم.
كشفت مصادر لـ”البورصة”، أن قيمة الدفعة تبلغ 20% من إجمالى تكلفة المشروع بالجنيه، بجانب 25% من إجمالى التكلفة المقررة بالدولار.
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كانت وزارة قطاع الأعمال العام ذكرت فى بيان رسمى، فى أبريل الماضى، أنها وقعت اتفاق مذكرة تفاهم مع أحد الشركات الإماراتية لتمويل إقامة خط إنتاج جديد بشركة كيما لإنتاج حامض نيتريك ونترات بقيمة مليار جنيه و280 مليون دولار، مجاور للمصنع القائم بما فى ذلك كافة المرافق والوحدات التابعة.
فيما ذكرت المصادر أن الشركة تبحث مع بنوك محلية تدبير الجزء المقرر سداده بالجنيه، على أن يكون السداد بحد أقصى نهاية الشهر الجارى.
اعتمدت الجمعية العامة غير العادية للشركة منتصف أكتوبر الماضى، التكلفة الخاصة بمشروع حامض النتريك ونترات الأمونيوم، المتفاوض عليه مع ممثلى شركة تكنومنت الإيطالية، بجانب تعديل النظام الأساسى للشركة بإضافة أغراض مكملة مرتبطة بإدارة وتشغيل الفنادق والنوادى الاجتماعية.
وكشفت نتائج الأعمال التى أعلنتها الشركة أمس تحقيق“كيما” لأرباح بلغت 350.46 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضى، مقابل أرباح بقيمة 471.2 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى السابق.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى إلى 1.42 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.56 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى السابق.
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