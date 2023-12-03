((كيما)) تسعى لتدبير دفعة مقدم مشروع النترات قبل نهاية ديسمبر

MENAFN - Al-Borsa News) تسعى شركة الصناعات الكيماوية المصرية“كيما” التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لتدبير الدفعة المقدمة الخاصة بالتعاقد مع شركة تكنومنت لتدشين مشروع حامض النتريك ونترات الأمونيوم.

كشفت مصادر لـ”البورصة”، أن قيمة الدفعة تبلغ 20% من إجمالى تكلفة المشروع بالجنيه، بجانب 25% من إجمالى التكلفة المقررة بالدولار.

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كانت وزارة قطاع الأعمال العام ذكرت فى بيان رسمى، فى أبريل الماضى، أنها وقعت اتفاق مذكرة تفاهم مع أحد الشركات الإماراتية لتمويل إقامة خط إنتاج جديد بشركة كيما لإنتاج حامض نيتريك ونترات بقيمة مليار جنيه و280 مليون دولار، مجاور للمصنع القائم بما فى ذلك كافة المرافق والوحدات التابعة.

فيما ذكرت المصادر أن الشركة تبحث مع بنوك محلية تدبير الجزء المقرر سداده بالجنيه، على أن يكون السداد بحد أقصى نهاية الشهر الجارى.

اعتمدت الجمعية العامة غير العادية للشركة منتصف أكتوبر الماضى، التكلفة الخاصة بمشروع حامض النتريك ونترات الأمونيوم، المتفاوض عليه مع ممثلى شركة تكنومنت الإيطالية، بجانب تعديل النظام الأساسى للشركة بإضافة أغراض مكملة مرتبطة بإدارة وتشغيل الفنادق والنوادى الاجتماعية.

وكشفت نتائج الأعمال التى أعلنتها الشركة أمس تحقيق“كيما” لأرباح بلغت 350.46 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضى، مقابل أرباح بقيمة 471.2 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى السابق.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى إلى 1.42 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.56 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى السابق.