إن إم هوم وجو أدز تطلقان مجمع أعمال فى القاهرة الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة“جو أدز” للتسويق وإدارة المشروعات شراكة استراتيجية مع شركة“إن إم هوم العقارية” لإقامة وتشغيل مجمع أعمال“ذا أوفيس” الإدارى فى مدينة القاهرة الجديدة.

وقال كريم الزهار المدير التنفيذى لـ”The Office Business Hub”، إنه تم اختيار مجمع أعمال فندق توليب النرجس بسبب حجم الطلب الكبير على المساحات المكتبية فى هذه المنطقة من رواد الأعمال فى مختلف القطاعات.

موضوعات“المصرية لخبراء التقييم” توافق على مشروع تصنيف الخبراء العقاريين تفاصيل توصيات مؤتمر“صناع القرار” حول القطاع العقارى “المجتمعات العمرانية” تبحث مقترحات وطلبات سكان العاصمة الإدارية

وأضاف أن المشروع يوفر كل الخدمات التشغيلية التى يحتاجها أصحاب الأعمال، مؤكدا على الانتهاء من تأجير كل المساحات المكتبية بالمشروع.

وأوضح أن الشركة تجهز لطرح مراحل وفروع جديدة خلال العام المقبل، وبحلول سبتمبر 2024 سيتم تدشين 6 فروع لمجمعات“ذا أوفيس” الإدارية فى مصر والسعودية والإمارات.

وأكد أن السوق المصرى يحتاج للمساحات المكتبية المجهزة وذلك فى ضوء احتياجات الشركات المحلية والدولية لهذه النوعية من الخدمات، لافتا إلى أن هناك فجوة كبيرة بين الطلب والمعروض بالسوق.