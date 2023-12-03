إن إم هوم وجو أدز تطلقان مجمع أعمال فى القاهرة الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت شركة“جو أدز” للتسويق وإدارة المشروعات شراكة استراتيجية مع شركة“إن إم هوم العقارية” لإقامة وتشغيل مجمع أعمال“ذا أوفيس” الإدارى فى مدينة القاهرة الجديدة.
وقال كريم الزهار المدير التنفيذى لـ”The Office Business Hub”، إنه تم اختيار مجمع أعمال فندق توليب النرجس بسبب حجم الطلب الكبير على المساحات المكتبية فى هذه المنطقة من رواد الأعمال فى مختلف القطاعات.
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وأضاف أن المشروع يوفر كل الخدمات التشغيلية التى يحتاجها أصحاب الأعمال، مؤكدا على الانتهاء من تأجير كل المساحات المكتبية بالمشروع.
وأوضح أن الشركة تجهز لطرح مراحل وفروع جديدة خلال العام المقبل، وبحلول سبتمبر 2024 سيتم تدشين 6 فروع لمجمعات“ذا أوفيس” الإدارية فى مصر والسعودية والإمارات.
وأكد أن السوق المصرى يحتاج للمساحات المكتبية المجهزة وذلك فى ضوء احتياجات الشركات المحلية والدولية لهذه النوعية من الخدمات، لافتا إلى أن هناك فجوة كبيرة بين الطلب والمعروض بالسوق.
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