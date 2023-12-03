تداول 44 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 18 سفينة بينما غادر 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 44 سفينة، منها السفينة (ELLY) والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 225م وعرضها 32م القادمة من رومانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 64061 طنا من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

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وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط – في بيان له – أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 27508 طنا تشمل: 5325 طن رمل و670 طن ملح معبأ و10903 أطنان يوريا و10610 أطنان بضائع متنوعة...كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30103 طنا تشمل: 4550 طن خردة و6772 طن حديد و3308 أطنان رخام و1085 طن زيت طعام و6401 طن قمح و4094 طن ذرة و1500 طن حمص و807 أطنان أسمنت معبأ و6030 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1586 طنا.

وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 126 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 856 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3625 حاوية مكافئة، كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 118545 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 356283 طنًا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2437 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي و شبرا، وقطاران بعد أن تم تفريغ 50 حاوية 40 قدما قادمين من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4639 شاحنة.