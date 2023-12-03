تداول 44 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 18 سفينة بينما غادر 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 44 سفينة، منها السفينة (ELLY) والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 225م وعرضها 32م القادمة من رومانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 64061 طنا من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.
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وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط – في بيان له – أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 27508 طنا تشمل: 5325 طن رمل و670 طن ملح معبأ و10903 أطنان يوريا و10610 أطنان بضائع متنوعة...كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30103 طنا تشمل: 4550 طن خردة و6772 طن حديد و3308 أطنان رخام و1085 طن زيت طعام و6401 طن قمح و4094 طن ذرة و1500 طن حمص و807 أطنان أسمنت معبأ و6030 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1586 طنا.
وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 126 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 856 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3625 حاوية مكافئة، كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 118545 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 356283 طنًا.
كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2437 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي و شبرا، وقطاران بعد أن تم تفريغ 50 حاوية 40 قدما قادمين من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4639 شاحنة.
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