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فيتنام تطرح خطة بقيمة 15.5 مليار دولار للانتقال في مجال الطاقة

12/3/2023 2:13:07 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) طرحت فيتنام برنامجا بقيمة 15.5 مليار دولار للانتقال من طاقة الفحم، لكن خبراء البيئة حذّروا الأحد من أن الخطة لا ترقى إلى حجم الاحتياجات.

أكدت الدولة الشيوعية بأنها ملتزمة الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول العام 2050، بدعم من برنامج“الشراكة المنصفة للانتقال في مجال الطاقة” والذي يقوم على مساعدة البلدان الأغنى لتلك النامية في الانتقال إلى الطاقة النظيفة بشكل أسرع.

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وأعلن رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه عن“خطة تعبئة الموارد” البالغة قيمتها مليارات الدولارات على هامش قمة“كوب 28” المنعقدة في دبي.

وقال لأعضاء الوفود“نحن ملتزمون حيال آلية مفتوحة وبنى تحتية جيدة وإدارة ذكية”.

لكن متخصصين في مجال البيئة أفادوا فرانس برس بأن نية فيتنام استخدام المصانع التي تعمل بالفحم حتى انقضاء مدة صلاحيتها وتقلص المساحة المتروكة للمجتمع المدني تثير المخاوف.

تضمنت خطة فيتنام بعض العناصر“المقلقة” خصوصا نيتها استخدام المصانع العاملة بالفحم بشكل“مرن” بدلا من إغلاقها باكرا، بحسب ليو روبرتس من مركز أبحاث“إي جي3” المتخصص في شؤون البيئة.

وأضاف أن“ما يعنيه ذلك عمليا غير واضح”، مشيرا إلى أن الأمر يبعث رسالة واضحة مفادها بأن البلاد لا تنتقل بالسرعة أو الحجم المطلوبين وهو أمر“يثني عن الاستثمار في الطاقة المتجددة”.

وقال روبرتس لفرانس برس إن الانتقال يستدعي مشاركة كافة شرائح المجتمع.

وتابع أن“غياب عملية تشاور شاملة وواضحة حد من حجم طموحات خطة تعبئة الموارد”.

سُجن خمسة مدافعين عن البيئة بتهم التهرب الضريبي في فيتنام منذ العام الماضي فيما اتّهم خبير مستقل من الأمم المتحدة هانوي الشهر الماضي باستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال روبرتس إن“الحملة الأمنية على المجتمع المدني لا تقوّض مضمون خطة تعبئة الموارد فحسب، بل أيضا مدى السهولة التي يمكن من خلالها إنجازها”.

وتعد فيتنام ثالث أكبر جهة في العالم تستقبل مشاريع الفحم الجديدة إذ بقيت تعتمد على الوقود الأحفوري في اقتصادها الذي يسجّل نموا سريعا.

Source:

MENAFN03122023000202011048ID1107528077

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