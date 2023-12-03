ضغط بيعى يدفع EGX30 لانخفاض طفيف فى تداولات الأحد

MENAFN - Al-Borsa News) شهدت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا اليوم الأحد بدفع من موجة الضغط البيعى لتدفع المؤشر الرئيسي لانخفاض طفيف، وسط توقعات متعاملى البورصة المصرية بارتدادة مرتقبة فور انتهاء الحركة التصحيحية.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.66% ليهبط إلى مستوى 24571 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 5304 نقطة.

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كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.53% إلى مستوى 7686 نقطة، وانخفض مؤشر EGX30 Capped بنسبة 0.42%، ليستقر عند مستوى 29532 نقطة.

قال باسم أبو غنيمة مدير إدارة التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن مستوى 24500 نقطة يمثل منطقة دعم هامة للمؤشر الرئيسي وفي حالة كسرها سيشهد المؤشر موجة تصحيحية طبيعية، ومن الممكن أن ينخفض لمستوى 23500 نقطة.

وأضاف أبوغنيمة، أنه حال تماسك المؤشر عند منطقة 24500 نقطة سيتجه للصعود لمنطقة 25300 نقطة، مشيرًا إلى أن المؤشر الرئيسى اختبر ضغوط بيعية خلال الجلسات السابقة دفعته للتراجع.

وأوضح أن مؤشر EGX70 يحتوي قوة شرائية بشكل كبير تدفعه للاستمرار بالصعود، وتوقع استمرار صعوده وتحقيق مستهدفات عند منطقة 5530 و5750 نقطة، موضحًا أن أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة جاذبة ولديها فرص للصعود في الفترة القادمة.

وشهد السوق قيم تداولات 3.5 مليار جنيه، من خلال تداول 1.3 مليار سهم، بتنفيذ 137.7 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 205 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 81 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم طاقة عربية بنسبة 19.9%، وسهم ابن سينا فارما بنسبة 15.6%.

وتراجعت أسعار 77 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا أسيك للتعدين-أسكوم بنحو 11.9%، وأودن للاستثمارات المالية بنسبة 9.6% فيما لم تتغير أسعار 47 سهم، وسجل رأس المال السوقى 1.66 تريليون جنيه.

وتوقع حسام عيد رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الحالي عند 24000 نقطة، ما قد يدفعه إلى الارتداد ومعاودة الصعود مرة أخرى مدعوما باستمرار اتجاه المؤسسات المصرية والأجنبية نحو الشراء وزيادة مراكزهم المالية.

وقال إن المؤشر الرئيسي EGX30 أغلق متراجعاً بسبب الأداء السلبي والهبوط لبعض الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية العربية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية بينما اتجهت المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وهو 24400 نقطة.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافي تعاملات نحو 29.6 مليون جنيه، و3.5 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 92.8% و1.1% على الترتيب، فيما توجه العرب نحو البيع بصافي تعاملات نحو 33.1 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 6.1%.

ونفذ الأفراد 85.5% من التعاملات، وسجل المصريون والعرب صافي شراء بقيمة 12.7 مليون جنيه، و1.7 مليون جنيه بينما سجل الأجانب صافى بيع بقيمة 12.4 مليون جنيه على التوالى.

فيما اقتنصت المؤسسات 14.5% من التداولات، واتجهت المؤسسات المحلية والأجنبية نحو الشراء بصافى تعاملات 16.9 مليون جنيه، و16 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت المؤسسات العربية نحو البيع بصافى تعاملات 34.8 مليون جنيه.