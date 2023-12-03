ضغط بيعى يدفع EGX30 لانخفاض طفيف فى تداولات الأحد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهدت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا اليوم الأحد بدفع من موجة الضغط البيعى لتدفع المؤشر الرئيسي لانخفاض طفيف، وسط توقعات متعاملى البورصة المصرية بارتدادة مرتقبة فور انتهاء الحركة التصحيحية.
وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.66% ليهبط إلى مستوى 24571 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 5304 نقطة.
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كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.53% إلى مستوى 7686 نقطة، وانخفض مؤشر EGX30 Capped بنسبة 0.42%، ليستقر عند مستوى 29532 نقطة.
قال باسم أبو غنيمة مدير إدارة التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن مستوى 24500 نقطة يمثل منطقة دعم هامة للمؤشر الرئيسي وفي حالة كسرها سيشهد المؤشر موجة تصحيحية طبيعية، ومن الممكن أن ينخفض لمستوى 23500 نقطة.
وأضاف أبوغنيمة، أنه حال تماسك المؤشر عند منطقة 24500 نقطة سيتجه للصعود لمنطقة 25300 نقطة، مشيرًا إلى أن المؤشر الرئيسى اختبر ضغوط بيعية خلال الجلسات السابقة دفعته للتراجع.
وأوضح أن مؤشر EGX70 يحتوي قوة شرائية بشكل كبير تدفعه للاستمرار بالصعود، وتوقع استمرار صعوده وتحقيق مستهدفات عند منطقة 5530 و5750 نقطة، موضحًا أن أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة جاذبة ولديها فرص للصعود في الفترة القادمة.
وشهد السوق قيم تداولات 3.5 مليار جنيه، من خلال تداول 1.3 مليار سهم، بتنفيذ 137.7 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 205 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 81 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم طاقة عربية بنسبة 19.9%، وسهم ابن سينا فارما بنسبة 15.6%.
وتراجعت أسعار 77 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا أسيك للتعدين-أسكوم بنحو 11.9%، وأودن للاستثمارات المالية بنسبة 9.6% فيما لم تتغير أسعار 47 سهم، وسجل رأس المال السوقى 1.66 تريليون جنيه.
وتوقع حسام عيد رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الحالي عند 24000 نقطة، ما قد يدفعه إلى الارتداد ومعاودة الصعود مرة أخرى مدعوما باستمرار اتجاه المؤسسات المصرية والأجنبية نحو الشراء وزيادة مراكزهم المالية.
وقال إن المؤشر الرئيسي EGX30 أغلق متراجعاً بسبب الأداء السلبي والهبوط لبعض الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية العربية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية بينما اتجهت المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وهو 24400 نقطة.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافي تعاملات نحو 29.6 مليون جنيه، و3.5 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 92.8% و1.1% على الترتيب، فيما توجه العرب نحو البيع بصافي تعاملات نحو 33.1 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 6.1%.
ونفذ الأفراد 85.5% من التعاملات، وسجل المصريون والعرب صافي شراء بقيمة 12.7 مليون جنيه، و1.7 مليون جنيه بينما سجل الأجانب صافى بيع بقيمة 12.4 مليون جنيه على التوالى.
فيما اقتنصت المؤسسات 14.5% من التداولات، واتجهت المؤسسات المحلية والأجنبية نحو الشراء بصافى تعاملات 16.9 مليون جنيه، و16 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت المؤسسات العربية نحو البيع بصافى تعاملات 34.8 مليون جنيه.
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