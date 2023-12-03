المركزى يعتزم طرح أذون خزانة بقيمة 990 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يعتزم البنك المركزى طرح أذون خزانة بالدولار بقيمة 990 مليون دولار، غدًا الاثنين، بحسب بيانات رسمية صادرة عن الموقع الإلكترونى البنك المركزى.
ويأتى ذلك لسداد قيمة أذون مُستحقة يوم 5 ديسمبر الجارى، بقيمة 990 مليون دولار بمتوسط سعر فائدة 4.59%، والذى اُصدر فى 6 ديسمبر الماضى.
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وأظهرت البيانات أن قيمة الأذون المستحقة خلال العام المقبل تبلغ نحو 5 مليارات دولار موزعة على 5 إصدارات بمتوسط فائدة يتراوح بين 4.9% و 5.15%.
وتطرح وزارة المالية عبر البنك المركزى أذون خزانة بالعملة الأجنبية فى السوق المحلى بهدف تنويع أدوات الدين، وخفض تكلفة الاستدانة.
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