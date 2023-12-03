((إيكاوميلز)) لخدمات النقل تستثمر مليون دولار للتحول للاقتصاد الأخضر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة إيكاوميلز لخدمات النقل ضخ استثمارات بقيمة مليون دولار للتحول للاقتصاد الأخضر تماشيًا مع توجهات الدولة فى الحد من الآثار الكربونية.
قال محمد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة تمكنت خلال العام الجارى من تقليل حجم الانبعاثات الكربونية بنحو 80% خلال آخر المسافات التى قطعتها سيارات النقل والتى تقدر بأكثر من 50 ألف كيلو متر.
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أضاف لـ ((البورصة))، أن الشركة تستعد خلال العامين المقبلين لتأهيل مصنعها لأن يكون صديق للبيئة بتقليل مزيد من الانبعاثات الكربونية وهو ما يوفر مستقبًلا من تكلفة النقل واستهلاك البنزين.
أشار إلى أن الشركة تقوم بتحقيق هدفها الذى وضعته في مطلع العام بالوصول إلى التخلص من 50 مليون طن انبعاثات كربونية، بالإضافة إلى تحول سيارتها للعمل بالكهرباء.
وأوضح، أن تذبذب سعر الدولار واحد من أكثر التحديات التى تواجه القطاع فى السوق المحلى، وهو ما يظهر أثره واضحًا على الشركة بارتفاع أسعار السيارات وتكاليف الصيانة.
لفت إلى أن الشركة تستهدف خلال الربع الأول من العام المقبل إلى تغطية محافظات الجمهورية بشبكة النقل الذكية مقارنة باقتصارها على محافظتى القاهرة والإسكندرية فقط، فضلًا عن توفير مواد تغليف صديقة للبيئة.
وتأسست شركة إيكومايلز فى عام 2023 برأسمال بلغ 50 ألف جنيه وهى تتخصص فى تقديم خدمات النقل والخدمات اللوجستية، وتستهدف الشركة ضمن خطتها تحقيق 10 ملايين جنيه مبيعات بنهاية العام الجارى.
كتبت – تقى أيمن:
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