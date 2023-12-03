((إيكاوميلز)) لخدمات النقل تستثمر مليون دولار للتحول للاقتصاد الأخضر

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة إيكاوميلز لخدمات النقل ضخ استثمارات بقيمة مليون دولار للتحول للاقتصاد الأخضر تماشيًا مع توجهات الدولة فى الحد من الآثار الكربونية.

قال محمد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة تمكنت خلال العام الجارى من تقليل حجم الانبعاثات الكربونية بنحو 80% خلال آخر المسافات التى قطعتها سيارات النقل والتى تقدر بأكثر من 50 ألف كيلو متر.

موضوعات“سكاتك” تقترب من الحصول على رخصة لتموين السفن بالوقود الأخضر فى شرق بورسعيد موانئ أبوظبي والإدارة البحرية الفيتنامية توقعان اتفاقية لتعزيز الخدمات اللوجستية “اقتصادية قناة السويس” تبحث تعزيز التعاون مع“موانئ دبي”

أضاف لـ ((البورصة))، أن الشركة تستعد خلال العامين المقبلين لتأهيل مصنعها لأن يكون صديق للبيئة بتقليل مزيد من الانبعاثات الكربونية وهو ما يوفر مستقبًلا من تكلفة النقل واستهلاك البنزين.

أشار إلى أن الشركة تقوم بتحقيق هدفها الذى وضعته في مطلع العام بالوصول إلى التخلص من 50 مليون طن انبعاثات كربونية، بالإضافة إلى تحول سيارتها للعمل بالكهرباء.

وأوضح، أن تذبذب سعر الدولار واحد من أكثر التحديات التى تواجه القطاع فى السوق المحلى، وهو ما يظهر أثره واضحًا على الشركة بارتفاع أسعار السيارات وتكاليف الصيانة.

لفت إلى أن الشركة تستهدف خلال الربع الأول من العام المقبل إلى تغطية محافظات الجمهورية بشبكة النقل الذكية مقارنة باقتصارها على محافظتى القاهرة والإسكندرية فقط، فضلًا عن توفير مواد تغليف صديقة للبيئة.

وتأسست شركة إيكومايلز فى عام 2023 برأسمال بلغ 50 ألف جنيه وهى تتخصص فى تقديم خدمات النقل والخدمات اللوجستية، وتستهدف الشركة ضمن خطتها تحقيق 10 ملايين جنيه مبيعات بنهاية العام الجارى.

كتبت – تقى أيمن: