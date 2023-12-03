مناحل يونس تستهدف إنتاج 100 طن من العسل العام المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال يونس محمود، رئيس مجلس إدارة شركة مناحل يونس لتربية النحل وإنتاج العسل، إن شركته تستهدف التوسع خلال العامين المقبلين بضخ استثمارات لزيادة عدد الخلايا ورفع الطاقة الانتاجية.
أضاف لـ”البورصة”، أن الخطة تبدأ من العام المقبل بزيادة عدد من الخلايا الجديدة لرفع الطاقة الإنتاجية من 70 طنًا إلى 100 طن بنهاية العام المقبل.
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لفت إلى أن الشركة تمتلك 4 منافذ بيع بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، كما تخطط للتوسع من خلال طرح إنتاجها فى السلاسل التجارية والهايبر ماركت.
تابع أن الشركة تتفاوض مع مجموعة سلاسل مثل“كارفور وفتح الله ماركت وهايبر” لإتاحة منتجاتها بها بجانب المحال التجارية الأخرى، كما تسعى للتصدير بشكل مباشر للدول العربية بدلًا من تصدير كميات صغيرة من خلال الغير.
أكد أن الشركة حريصة على تحقيق أعلى معايير الجودة لتصبح داخل القائمة البيضاء بهيئة سلامة الغذاء، بجانب حصولها على عدة شهادات جودة.
لفت إلى أن تربية النحل تعتمد فى غذائها خلال فترات معينة من العام مثل فصل الشتاء على البدائل والمحاليل السكرية التى تغنى عن رحيق الأزهار.
وأوضح أن ارتفاع أسعار السكر مؤخرا، أدى إلى ارتفاع التكاليف على النحالين وأسعار المنتج النهائى.
وطالب الحكومة والجهات المعنية بتوفير السكر بأسعار مخفضة لاستكمال مسيرة القطاع داخليًا وخارجيًا. ويتراوح متوسط كيلو عسل زهرة البرسيم بين 100 و130 جنيه، بينما تفاوتت أسعار العسل الجبلى لتتراوح بين 700 و800 جنيه للكيلو.
وقال فتحى بحيرى، رئيس اتحاد النحالين العرب، لـ”البورصة”، إن مصر صدرت نحو 1.2 مليون طرد من النحل الحى، و3500 طن من العسل خلال العام الماضى ما يجعلها فى صدارة الدول المصدرة فى المنطقة.
أضاف أن أزمة ارتفاع السكر عرضها الاتحاد على وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، والذى أبدى إهتماما بإيجاد حلول عاجلة بالتعاون مع وزارة التموين لسرعة صرف حصص للمناحل المرخصة.
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