مناحل يونس تستهدف إنتاج 100 طن من العسل العام المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) قال يونس محمود، رئيس مجلس إدارة شركة مناحل يونس لتربية النحل وإنتاج العسل، إن شركته تستهدف التوسع خلال العامين المقبلين بضخ استثمارات لزيادة عدد الخلايا ورفع الطاقة الانتاجية.

أضاف لـ”البورصة”، أن الخطة تبدأ من العام المقبل بزيادة عدد من الخلايا الجديدة لرفع الطاقة الإنتاجية من 70 طنًا إلى 100 طن بنهاية العام المقبل.

موضوعاتصعود الألومنيوم والنحاس يرفع أسعار منتجات البناء والتشييد %10 نموًا متوقعًا فى صادرات مواد البناء بنهاية العام الجارى 107 مصانع غذائية طالبت التموين” بتوفير 35 ألف طن سكر

لفت إلى أن الشركة تمتلك 4 منافذ بيع بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، كما تخطط للتوسع من خلال طرح إنتاجها فى السلاسل التجارية والهايبر ماركت.

تابع أن الشركة تتفاوض مع مجموعة سلاسل مثل“كارفور وفتح الله ماركت وهايبر” لإتاحة منتجاتها بها بجانب المحال التجارية الأخرى، كما تسعى للتصدير بشكل مباشر للدول العربية بدلًا من تصدير كميات صغيرة من خلال الغير.

أكد أن الشركة حريصة على تحقيق أعلى معايير الجودة لتصبح داخل القائمة البيضاء بهيئة سلامة الغذاء، بجانب حصولها على عدة شهادات جودة.

لفت إلى أن تربية النحل تعتمد فى غذائها خلال فترات معينة من العام مثل فصل الشتاء على البدائل والمحاليل السكرية التى تغنى عن رحيق الأزهار.

وأوضح أن ارتفاع أسعار السكر مؤخرا، أدى إلى ارتفاع التكاليف على النحالين وأسعار المنتج النهائى.

وطالب الحكومة والجهات المعنية بتوفير السكر بأسعار مخفضة لاستكمال مسيرة القطاع داخليًا وخارجيًا. ويتراوح متوسط كيلو عسل زهرة البرسيم بين 100 و130 جنيه، بينما تفاوتت أسعار العسل الجبلى لتتراوح بين 700 و800 جنيه للكيلو.

وقال فتحى بحيرى، رئيس اتحاد النحالين العرب، لـ”البورصة”، إن مصر صدرت نحو 1.2 مليون طرد من النحل الحى، و3500 طن من العسل خلال العام الماضى ما يجعلها فى صدارة الدول المصدرة فى المنطقة.

أضاف أن أزمة ارتفاع السكر عرضها الاتحاد على وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، والذى أبدى إهتماما بإيجاد حلول عاجلة بالتعاون مع وزارة التموين لسرعة صرف حصص للمناحل المرخصة.