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((منتجى ملح الطعام)) يبحثون عن مستلزمات محلية للهروب من ضغوط الدولار

12/3/2023 2:12:32 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عقدت شعبة منتجى ومعبئ ملح الطعام بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعًا لبحث إمكانية استخدام مادة يودات الصوديوم المحلية بدلا من أيودات البوتاسيوم المستوردة لتدعيم ملح الطعام.

قال محمد صالح سالم، رئيس الشعبة، إن الشعبة تجرى دراسة علمية حول استخدام يودات الصوديوم للتحقق من صلاحيتها أولًا ثم بعدها تطالب الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة القومية لسلامة الغذاء لادراجها ضمن المواصفات.

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أوضح سالم، أن استخدام يودات الصوديوم كبديل لمادة أيودات البوتاسيوم يوفر ملايين من الدولارات على الدولة خاصةً، فى ظل شح العملة التى تواجه العديد من القطاعات، لافتًا إلى أن بعض الدول العربية تستخدم يودات الصوديوم لتدعيم الملح أبرزها السعودية وقطر.

أضاف، أن وزارة الصحة تقوم بتأمين استيراد يودات البوتاسيوم حيث لا يسمح بتداول الملح غير اليودي فى مصر، مشيراً إلى أن هذه المادة تستخدمها المصانع كمدخل إنتاج رئيسى فى صناعة ملح الطعام.

ويبلغ إنتاج مصر من الملح 3.5 مليون طن؛ يتم استهلاك حوالى 1.5 مليون طن محليًا فى الأغراض الغذائية والصناعية، فيما يتم تصدير النسبة المتبقية إلى دول أوروبا وأمريكا، وفقًا لغرفة الصناعات الغذائية فى 2021.

أشار إلى أنه سيتم رفع توصية لغرفة الصناعات الغذائية بالترتيب لعقد لقاء مع رئيس هيئة التنمية الصناعية لمناقشة التحديات التى تواجه أصحاب الملاحات والمتعلقة بربط السجل الصناعى والتراخيص بالتعاقدات مع الموردين والمصنعين.

كتبت: تقى أيمن

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