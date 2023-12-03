((منتجى ملح الطعام)) يبحثون عن مستلزمات محلية للهروب من ضغوط الدولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عقدت شعبة منتجى ومعبئ ملح الطعام بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعًا لبحث إمكانية استخدام مادة يودات الصوديوم المحلية بدلا من أيودات البوتاسيوم المستوردة لتدعيم ملح الطعام.
قال محمد صالح سالم، رئيس الشعبة، إن الشعبة تجرى دراسة علمية حول استخدام يودات الصوديوم للتحقق من صلاحيتها أولًا ثم بعدها تطالب الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة القومية لسلامة الغذاء لادراجها ضمن المواصفات.
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أوضح سالم، أن استخدام يودات الصوديوم كبديل لمادة أيودات البوتاسيوم يوفر ملايين من الدولارات على الدولة خاصةً، فى ظل شح العملة التى تواجه العديد من القطاعات، لافتًا إلى أن بعض الدول العربية تستخدم يودات الصوديوم لتدعيم الملح أبرزها السعودية وقطر.
أضاف، أن وزارة الصحة تقوم بتأمين استيراد يودات البوتاسيوم حيث لا يسمح بتداول الملح غير اليودي فى مصر، مشيراً إلى أن هذه المادة تستخدمها المصانع كمدخل إنتاج رئيسى فى صناعة ملح الطعام.
ويبلغ إنتاج مصر من الملح 3.5 مليون طن؛ يتم استهلاك حوالى 1.5 مليون طن محليًا فى الأغراض الغذائية والصناعية، فيما يتم تصدير النسبة المتبقية إلى دول أوروبا وأمريكا، وفقًا لغرفة الصناعات الغذائية فى 2021.
أشار إلى أنه سيتم رفع توصية لغرفة الصناعات الغذائية بالترتيب لعقد لقاء مع رئيس هيئة التنمية الصناعية لمناقشة التحديات التى تواجه أصحاب الملاحات والمتعلقة بربط السجل الصناعى والتراخيص بالتعاقدات مع الموردين والمصنعين.
كتبت: تقى أيمن
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