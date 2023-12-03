107 مصانع غذائية طالبت التموين بتوفير 35 ألف طن سكر

MENAFN - Al-Borsa News) طالبت شركات الصناعات الغذائية وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير السكر فى ظل ارتفاع الأسعار ونقص المعروض على الرغم من تصريحات الوزارة بزيادة المعروض بداية من الأسبوع الحالى.

قال مصدر بغرفة الصناعات الغذائية لـ((البورصة)).. فضل عدم ذكر اسمه، أن عدد الشركات التى تقدمت للحصول على نحو 35 ألف طن سكر من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية 107 شركات متضمنة الشركات التابعة لغرفة الصناعات الغذائية.

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أضاف حسن الفندى، رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن الشركات الصناعية لم تدخل ضمن شركات التعبئة والتجار المشترين من خلال البورصة السلعية فى آخرجلسة تداول الخميس الماضى وأنه تم التنسيق مع غرفة الصناعات الغذائية لتوفير احتياجات الشركات من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

من جانبه قال أحمد صبحى، مدير تصدير شركة الدلتا للحلويات، إن السكر كان متوفر حتى يوليو الماضى بدون أزمات.

أوضح أن ما يحدث حاليًأ بالسوق لا يمكن تفسيره خاصة أن مصر دولة منتجة للسكر ولا يرتبط الإنتاج المحلى بسعر الدولار إلا فى الكميات المستوردة التى تعوض الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك.

يقدر حجم استهلاك مصر من السكر سنويا نحو 3.2 مليون طن سنويا فيما يتراوح حجم الانتاج بين 2.7 الى 2.8 مليون طن سنويا تضم نحو 800 ألف طن سكر من قصب السكر من قبل شركة السكر والصناعات التكاملية و1.2 مليون طن سكر من البنجر من جانب الشركات الحكومية، فضلا عن 700 ألف طن يوفرها القطاع الخاص.

طالب عيسى محمد مدير تصنيع بشركة حلو الشام للصناعات الغذائية، باستمرار طرح كميات من السكر للقطاع الصناعى بسعر منخفض من قبل البورصة السلعية حتى لا تتأثر الشركات بصورة تضطرها فى النهاية لزيادة أسعار المنتجات.

أوضح أنه تم التواصل مع بورصة السلع المصرية، وتم تقديم الأوراق اللازمة كشركة تعمل بالصناعات الغذائية، وطلب بالكميات التى تحتاجها للإنتاج منذ الأسبوع الماضى.

أضاف أن السكر يعد أحد مكونات المنتجات الغذائية للشركة وزيادة أسعاره بهذا القدر الكبير يضغط على تكلفة الإنتاج وبالتالى تضطر الشركة لزيادة الأسعار رغم عدم قدرة السوق على تحمل أى زيادات جديدة.

لفت إلى أن مصانع قطاع الصناعات الغذئية تعيش أزمة متواصلة منذ شهرين فى أسعار السكر، بدأت من صعود سعر الطن من 21 ألف جنيه إلى 25 ألف جنيه ثم 30 ألف جنيه و36 ألف جنيه إلى أن وصل الآن إلى 46 ألف جنيه للطن.

قال أحمد السقا، رئيس مجلس إدارة شركة سيموندس للصناعات الغذائية، إن الشركة كانت ستتعرض لخسائر كبيرة فى ظل ارتفاع سعر طن السكر بنحو 15 ألف جنيه خلال شهر، ولكن ((سيموندس)) لديها مخزون من السكر يكفى لـ3 أشهر.

أضاف لـ((البورصة))، أن الشركة بحاجة لكميات تتراوح بين 120 و150 طنا من السكر شهريا، ومع ارتفاع أسعاره وأيضًا اسعار باقى المواد الخام من المكسرات والسمن والزبدة والكريمة تواجه تكاليف الإنتاج ضغوط كبيرة حتى قفزت فوق 100%.

قال مصطفى فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة دهب لتعبئة المواد الغذائية، إن أسعار السكر ارتفعت بنحو 120% منذ بداية العام الحالى.

أضاف لـ”البورصة”، أن أسعار السكر تتراوح بين 46 و47 ألف جنيه للطن المعبأ، ويقل السائب عنه بنحو 1.2 ألف جنيه للطن.

لفت إلى أن الأسعار للمستهلك تصل إلى 50 جنيهًا للكيلو الصافى، وتصل فى بعض الهايبرات والمولات إلى 55 جنيها للكيلو.

وقال أحمد الدماطى، رئيس مجلس إدارة شركة الدماطى جروب لتجارة وتوزيع المواد الغذائية، إن هناك نقصًا فى معروض السكر بجانب الارتفاعات المتتالية فى الأسعار

طالب، الحكومة والجهات المعنية بتشديد الرقابة على كبار ومحتكرى السوق، حتى تحدث انفراجة فى الأسعار من خلال ضخ الكميات المخزنة وزيادة المعروض.