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%10 نموًا متوقعًا فى صادرات مواد البناء بنهاية العام الجارى

12/3/2023 2:12:31 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) توقع المجلس التصديرى لمواد البناء نمو صادرات القطاع بنسبة 10% بنهاية العام الجارى، وذلك بدعم من زيادة الكميات المصدرة إلى عدد من الدول فى مقدمتها تركيا ورومانيا.

قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن الصادرات إلى تركيا ورومانيا من قطاع الحديد والصلب وقضبان الحديد واللفائف، والمنتجات التى تصدر للدولتين والسلع والوسيطة تدخل فى مراحل إعادة تصنيع لديهما لإنتاج منتجات نهائية.

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وقفزت صادرات القطاع إلى رومانيا بنحو 152% لتسجل 177 مليون دولار خلال أول 9 شهور الأولى من العام الجارى مقابل 70 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضى، بينما نمت الصادرات إلى تركيا بنسبة 169%، لتصل إلى 450 مليون دولار مقابل 167 مليون دولار عن الفترة ذاتها.

أشار إلى أن المعارض الدولية التى تقام فى مصر لها دور كبير فى زيادة حركة الصادرات من قطاع البناء، والتى يلعب المجلس فيها دور الراعى والشريك وأبرزها معرضين خلال النصف الأول من العام الأول وهما ((إيجيبت بروجكتس)) و((ميتال آند ستيل)).

أوضح أن المجلس نفذ بعثة تجارية إلى دول غرب أفريقيا منها نيجيريا، وساحل العاج، وغانا، وأصبحت كوديفوار من أكبر الدول الـ10 المستقبلة لصادارت مواد البناء المصرية.

أردف أن المجلس يحاول التصدير إلى دول الجوار مثل ليبيا والأردن وسوريا كواحدة من دول إعادة الإعمار، وشاركت شركات مصرية فى معارض أقيمت في ليبيا بعد فتح الزيارات بين الدولتين نهاية العام الماضي.

وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، قفزت إجمالى الصادرات خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالى بنحو 20%، لتسجل 6.3 مليار دولار، مقارنة بـ5.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2022.

وتصدرت سويسرا قائمة أكبر 10 دول مستوردة لمواد البناء، من حيث بصادرات بلغت 204 ملايين دولار، بعد أن كانت فى مرتبة متأخرة العام الماضى بقيمة 500 ألف دولار.

قال أحمد عبد الفتاح، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى لمواد البناء، إن المجلس يستهدف أسواق دول الغرب الإفريقى منذ أن بدأت أزمة تفشى فيروس كورونا في 2020، ويسعى لتوقيع اتفاقية تجارية مع هذه الدول، الأمر الذى يدعم خطة النمو المستهدف للمجلس بنهاية العام.


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