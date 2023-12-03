%10 نموًا متوقعًا فى صادرات مواد البناء بنهاية العام الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقع المجلس التصديرى لمواد البناء نمو صادرات القطاع بنسبة 10% بنهاية العام الجارى، وذلك بدعم من زيادة الكميات المصدرة إلى عدد من الدول فى مقدمتها تركيا ورومانيا.
قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن الصادرات إلى تركيا ورومانيا من قطاع الحديد والصلب وقضبان الحديد واللفائف، والمنتجات التى تصدر للدولتين والسلع والوسيطة تدخل فى مراحل إعادة تصنيع لديهما لإنتاج منتجات نهائية.
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وقفزت صادرات القطاع إلى رومانيا بنحو 152% لتسجل 177 مليون دولار خلال أول 9 شهور الأولى من العام الجارى مقابل 70 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضى، بينما نمت الصادرات إلى تركيا بنسبة 169%، لتصل إلى 450 مليون دولار مقابل 167 مليون دولار عن الفترة ذاتها.
أشار إلى أن المعارض الدولية التى تقام فى مصر لها دور كبير فى زيادة حركة الصادرات من قطاع البناء، والتى يلعب المجلس فيها دور الراعى والشريك وأبرزها معرضين خلال النصف الأول من العام الأول وهما ((إيجيبت بروجكتس)) و((ميتال آند ستيل)).
أوضح أن المجلس نفذ بعثة تجارية إلى دول غرب أفريقيا منها نيجيريا، وساحل العاج، وغانا، وأصبحت كوديفوار من أكبر الدول الـ10 المستقبلة لصادارت مواد البناء المصرية.
أردف أن المجلس يحاول التصدير إلى دول الجوار مثل ليبيا والأردن وسوريا كواحدة من دول إعادة الإعمار، وشاركت شركات مصرية فى معارض أقيمت في ليبيا بعد فتح الزيارات بين الدولتين نهاية العام الماضي.
وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، قفزت إجمالى الصادرات خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالى بنحو 20%، لتسجل 6.3 مليار دولار، مقارنة بـ5.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2022.
وتصدرت سويسرا قائمة أكبر 10 دول مستوردة لمواد البناء، من حيث بصادرات بلغت 204 ملايين دولار، بعد أن كانت فى مرتبة متأخرة العام الماضى بقيمة 500 ألف دولار.
قال أحمد عبد الفتاح، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى لمواد البناء، إن المجلس يستهدف أسواق دول الغرب الإفريقى منذ أن بدأت أزمة تفشى فيروس كورونا في 2020، ويسعى لتوقيع اتفاقية تجارية مع هذه الدول، الأمر الذى يدعم خطة النمو المستهدف للمجلس بنهاية العام.
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