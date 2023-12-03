صعود الألومنيوم والنحاس يرفع أسعار منتجات البناء والتشييد

تسبب الارتفاع المتزايد فى أسعار الألومنيوم والنحاس خلال شهر نوفمبر الماضى فى صعود أسعار مدخلات المنتجات المعدنية المستخدمة فى البناء والتشييد، بنسب وصلت إلى 70% مقارنة بعام 2022.

قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن أسعار الألومنيوم ارتفعت بنحو 4.6 ألف جنيه بنهاية خلال شهر واحد، فيما صعدت أسعار النحاس بقيمة تتراوح بين 4 آلاف و4.3 ألف جنيه.

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أضاف أن ارتفاع أسعار الألومنيوم والنحاس جاء بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار فى السوق الموازى خاصة أن المواد الخام الخاصة بصناعة الألومنيوم يتم استيرادها بالكامل، كما يتم استيراد النحاس بنسبة 100%.

أوضح أن أغلب المستوردين يلجأون لاستيراد الألومنيوم والنحاس وتوفير الدولار من السوق الموازية، نظرًا لصعوبة الحصول عليه من البنوك، مشيرًا إلى أن التذبذب المستمر فى سعر العملة يرفع سعر المنتجات لمستويات غير مسبوقة.

قال سمير جابر، رئيس مجلس إدارة شركة هايبر ميتال للألومنيوم، إن قرار شركة مصر للألومنيوم بالتوجه نحو تصديره بشكل أساسى، لتوفير عملات أجنبية أدى إلى توقف عدد كبير من المصانع المحلية عن العمل خلال الفترة الماضية.

أضاف أن أسعار الألومنيوم ارتفعت فى السوق بمعدلات تخطت 10 آلاف جنيه مقارنة بأكتوبر الماضى ليتراوح سعر الطن بين 140 إلى 145 ألف جنيه.

وأشار إلى ضرورة إعادة إمداد شركة مصر للألومنيوم للسوق المحلى، مرة أخرى بنفس الكميات لأن استمرار الوضع الحالى سيؤدى لغلق مئات المصانع والتوجه نحو شراء الدولار من السوق الموازى للحصول على المنتج من الخارج وهو ما قد يسبب ارتفاع إضافى فى سعر الدولار.

أوضح أن تأثير قرار الشركة سيظهر أثره واضحًا فى مطلع عام 2024 بتسريح مئات العمال والموظفين وغلق عدد أكبر من الشركات وتأثر عدد كبير من القطاعات الأخرى.

ووفقًا لتقارير المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية، تراجعت صادرات مصر من الألومنيوم ومصنوعاته بنسبة 6% خلال أول 8 أشهر من عام 2023 لتسجل 480 مليون دولار مقابل تسجيل 510 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2022.

قال أحمد حمدى، الرئيس التنفيذى لشركة تكنو فريم للألومنيوم، إن أسعار المعدن ارتفعت بقيمة تصل إلى 14 ألف جنيه عن شهر أكتوبر الماضى نتيجة ندرة المعروض وارتفاع سعر العملة ليسجل سعر الطن نحو 138 ألف جنيه.

ذكر أن توجه شركة مصر للألومنيوم لتصدير منتجاتها وبالتالى انخفاض المعروض بالسوق، أو توفير جزء منخفض للمصانع فى مصر أدى للضغط على الأسعار.

وتوقع ارتفاع أسعار الألومنيوم بمعدل يصل إلى 10 آلاف جنيه للطن خلال الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن زيادة الأسعار متواصلة بشكل مبالغ فيه، وهو ما يسبب ضررًا بالغًا على المصانع والقطاعات الأخرى وخاصة السوق العقارى.

وقال محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن أسعار النحاس ارتفعت بنسبة 100% وأسعار الألومنيوم زادت بنسبة 80% ما تسبب فى التأثير على ارتفاع معظم أسعار المنتجات المعدنية بمعدلات مرتفعة.

لفت إلى أن ارتفاع أسعار النحاس والألومنيوم رفع أسعار بعض المنتجات بنسبة 70% على أساس سنوى.

أشار إلى أن مجريات الأمور تدفع احتمالية ارتفاع سعر الدولار بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن فى حالة التحكم فى سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، فمن المتوقع أن يتم ضبط أسعار المنتجات.

أضاف“فى حالة قامت الشركات بالتحوط فعليها الشراء المنتجات بالسيولة المتوفرة لديها نظرًا إلى أن الرؤية مستقبلًا ستكون ضبابية”.

ذكر أن ما حدث فى عامى 2022 و2023 من زيادة فى الأسعار بشكل أسبوعى وشهرى يجعل الحل الأنسب أمام الشركات هو شراء المنتجات فى حالة توافر السيولة حفظًا على قيمة العملة.

قال علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، إن السبب فى ارتفاع الأسعار فى الألومنيوم والنحاس وغيرها من مواد البناء هو انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.

أضاف أن ارتفاع أسعار الألومنيوم والنحاس تسبب فى تأثير على سلبى على عائدات شركات القطاع بلغ نسبته 20%.

أوضح أنه خلال العامين الماضين تسبب سعر الدولار فى العديد من المشكلات أمام الشركات كما أنه المحرك الرئيسى لأسعار مواد البناء.

كتبت – أمل سعداوى وتقى أيمن: