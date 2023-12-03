صعود الألومنيوم والنحاس يرفع أسعار منتجات البناء والتشييد

(MENAFN
- Al-Borsa News) المهندس: معدل زيادة الأسعار تخطى 4 آلاف جنيه للطن بنهاية نوفمبر
تسبب الارتفاع المتزايد فى أسعار الألومنيوم والنحاس خلال شهر نوفمبر الماضى فى صعود أسعار مدخلات المنتجات المعدنية المستخدمة فى البناء والتشييد، بنسب وصلت إلى 70% مقارنة بعام 2022.
قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن أسعار الألومنيوم ارتفعت بنحو 4.6 ألف جنيه بنهاية خلال شهر واحد، فيما صعدت أسعار النحاس بقيمة تتراوح بين 4 آلاف و4.3 ألف جنيه.
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أضاف أن ارتفاع أسعار الألومنيوم والنحاس جاء بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار فى السوق الموازى خاصة أن المواد الخام الخاصة بصناعة الألومنيوم يتم استيرادها بالكامل، كما يتم استيراد النحاس بنسبة 100%.
أوضح أن أغلب المستوردين يلجأون لاستيراد الألومنيوم والنحاس وتوفير الدولار من السوق الموازية، نظرًا لصعوبة الحصول عليه من البنوك، مشيرًا إلى أن التذبذب المستمر فى سعر العملة يرفع سعر المنتجات لمستويات غير مسبوقة.
قال سمير جابر، رئيس مجلس إدارة شركة هايبر ميتال للألومنيوم، إن قرار شركة مصر للألومنيوم بالتوجه نحو تصديره بشكل أساسى، لتوفير عملات أجنبية أدى إلى توقف عدد كبير من المصانع المحلية عن العمل خلال الفترة الماضية.
أضاف أن أسعار الألومنيوم ارتفعت فى السوق بمعدلات تخطت 10 آلاف جنيه مقارنة بأكتوبر الماضى ليتراوح سعر الطن بين 140 إلى 145 ألف جنيه.
وأشار إلى ضرورة إعادة إمداد شركة مصر للألومنيوم للسوق المحلى، مرة أخرى بنفس الكميات لأن استمرار الوضع الحالى سيؤدى لغلق مئات المصانع والتوجه نحو شراء الدولار من السوق الموازى للحصول على المنتج من الخارج وهو ما قد يسبب ارتفاع إضافى فى سعر الدولار.
أوضح أن تأثير قرار الشركة سيظهر أثره واضحًا فى مطلع عام 2024 بتسريح مئات العمال والموظفين وغلق عدد أكبر من الشركات وتأثر عدد كبير من القطاعات الأخرى. حمدى: طن الألومنيوم سيزيد بقيمة 10 آلاف جنيه خلال أيام
ووفقًا لتقارير المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية، تراجعت صادرات مصر من الألومنيوم ومصنوعاته بنسبة 6% خلال أول 8 أشهر من عام 2023 لتسجل 480 مليون دولار مقابل تسجيل 510 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2022.
قال أحمد حمدى، الرئيس التنفيذى لشركة تكنو فريم للألومنيوم، إن أسعار المعدن ارتفعت بقيمة تصل إلى 14 ألف جنيه عن شهر أكتوبر الماضى نتيجة ندرة المعروض وارتفاع سعر العملة ليسجل سعر الطن نحو 138 ألف جنيه.
ذكر أن توجه شركة مصر للألومنيوم لتصدير منتجاتها وبالتالى انخفاض المعروض بالسوق، أو توفير جزء منخفض للمصانع فى مصر أدى للضغط على الأسعار.
وتوقع ارتفاع أسعار الألومنيوم بمعدل يصل إلى 10 آلاف جنيه للطن خلال الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن زيادة الأسعار متواصلة بشكل مبالغ فيه، وهو ما يسبب ضررًا بالغًا على المصانع والقطاعات الأخرى وخاصة السوق العقارى. سامى: نسب الزيادة السنوية بلغت 70% حتى الآن
وقال محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن أسعار النحاس ارتفعت بنسبة 100% وأسعار الألومنيوم زادت بنسبة 80% ما تسبب فى التأثير على ارتفاع معظم أسعار المنتجات المعدنية بمعدلات مرتفعة.
لفت إلى أن ارتفاع أسعار النحاس والألومنيوم رفع أسعار بعض المنتجات بنسبة 70% على أساس سنوى.
أشار إلى أن مجريات الأمور تدفع احتمالية ارتفاع سعر الدولار بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن فى حالة التحكم فى سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، فمن المتوقع أن يتم ضبط أسعار المنتجات.
أضاف“فى حالة قامت الشركات بالتحوط فعليها الشراء المنتجات بالسيولة المتوفرة لديها نظرًا إلى أن الرؤية مستقبلًا ستكون ضبابية”.
ذكر أن ما حدث فى عامى 2022 و2023 من زيادة فى الأسعار بشكل أسبوعى وشهرى يجعل الحل الأنسب أمام الشركات هو شراء المنتجات فى حالة توافر السيولة حفظًا على قيمة العملة.
قال علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، إن السبب فى ارتفاع الأسعار فى الألومنيوم والنحاس وغيرها من مواد البناء هو انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
أضاف أن ارتفاع أسعار الألومنيوم والنحاس تسبب فى تأثير على سلبى على عائدات شركات القطاع بلغ نسبته 20%.
أوضح أنه خلال العامين الماضين تسبب سعر الدولار فى العديد من المشكلات أمام الشركات كما أنه المحرك الرئيسى لأسعار مواد البناء.
كتبت – أمل سعداوى وتقى أيمن:
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