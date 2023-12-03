البابا فرنسيس يأسف لانتهاء الهدنة في غزة ويأمل بتجديدها بأقرب وقت

MENAFN - Palestine News Network ) الفاتيكان/PNN/ عبّر البابا فرنسيس، اليوم الأحد، عن "حزنه لانتهاء الهدنة" في غزة، معربا عن أمله في "التوصل بأقرب وقت ممكن لاتفاق جديد لوقف إطلاق النار".

وقال البابا فرنسيس إنه من المؤلم أن الهدنة انتهت "ما يعني الموت والدمار والبؤس"، مضيفا أن "هناك معاناة كبيرة في غزة حيث تنقص السلع الضرورية".



وتابع: "آمل أن يتوصل جميع الأشخاص المعنيين إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في القريب العاجل، وأن يجدوا حلولا بديلة للأسلحة، ساعين إلى سلوك دروب شجاعة من السلام".



