البابا فرنسيس يأسف لانتهاء الهدنة في غزة ويأمل بتجديدها بأقرب وقت

(MENAFN
- Palestine News Network )
الفاتيكان/PNN/ عبّر البابا فرنسيس، اليوم الأحد، عن "حزنه لانتهاء الهدنة" في غزة، معربا عن أمله في "التوصل بأقرب وقت ممكن لاتفاق جديد لوقف إطلاق النار".
وقال البابا فرنسيس إنه من المؤلم أن الهدنة انتهت "ما يعني الموت والدمار والبؤس"، مضيفا أن "هناك معاناة كبيرة في غزة حيث تنقص السلع الضرورية".
وتابع: "آمل أن يتوصل جميع الأشخاص المعنيين إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في القريب العاجل، وأن يجدوا حلولا بديلة للأسلحة، ساعين إلى سلوك دروب شجاعة من السلام".
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